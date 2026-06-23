Casa del Soldado activa su agenda de fines de junio con ‘Cata de Libros’, conciertos y muestras artísticas

En lo que queda del mes de junio, el Centro Cultural de España Casa del Soldado ofrece una variada agenda cultural en Panamá. Esta tarde, a las 6:00 p.m., se realizará la quinta edición de la Cata de Libros, que contará con la participación de la violinista Graciela ‘Chelín’ Núñez. Este evento, que trabaja a partir del archivo bibliográfico del centro cultural, estará bajo la conducción del artista escénico, periodista, escritor y gestor cultural Félix Ruiz Rodríguez, junto al editor, gestor cultural, profesor de escritura creativa y escritor Salvador Medina Barahona. De acuerdo con la Casa del Soldado, este ciclo cultural propone un “maridaje” de lecturas inédito entre literatura panameña e hispanoamericana, con lecturas entusiastas y elementos lúdicos en un ambiente distendido pensado para cultivar el espíritu.

El próximo 25 de junio se llevará a cabo la actividad ‘En el mismo mundo’, un espacio de encuentro y reflexión inspirado en el libro ‘En un mundo raro’, una antología de voces LGBTIQ+ en español realizada por las autoras Claudia Peña Claros, Gabriela Jáuregui y Julián Martínez. La jornada busca fomentar el diálogo, la empatía y la convivencia en una sociedad diversa, a través de una lectura dramatizada de fragmentos de la obra a cargo de la poeta Consuelo Tomás, seguida de un panel de conversación sobre inclusión, respeto y construcción de espacios comunes. El conversatorio contará con la participación de la artista y activista Natalia Beluche, el periodista Isaías Cedeño y el articulista Alexis Rodríguez Mójica, bajo la moderación de Mariana Núñez, vicepresidenta de Comunicación y Cultura de Ciudad del Saber. La actividad se desarrollará a las 6:00 p.m. en la Casa del Soldado, con entrada libre.

Por otro lado, el 27 de junio, el Centro Cultural de España presentará un recital de piano del reconocido intérprete español Javier Perianes en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber. El concierto forma parte de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, una de las figuras más importantes de la música española del siglo XX.

Perianes, considerado uno de los pianistas españoles más destacados de su generación, ofrecerá un programa dedicado al legado de Falla, permitiendo al público acercarse a la riqueza artística y musical de uno de los compositores más influyentes de España. La presentación será a las 7:00 p.m. y contará con entrada gratuita.

Las exposiciones

La exposición ‘El Ojo Desarmado’, que continúa abierta al público hasta el 22 de agosto, está comisariada por la española Nerea Ubieto. La propuesta parte de una premisa central: visibilizar la existencia de un sistema patriarcal que, según la curaduría, “oprime y sitúa en condición de inferioridad a las mujeres”, lo que deriva en una “cultura de la violación”. A partir de este planteamiento, la exposición invita a “desarmar la mirada”, entendida como una forma de percepción construida por filtros y condicionamientos históricos asociados a lo masculino, lo blanco, lo heterosexual y lo occidental. Según la curadora, el patriarcado funciona como una “superestructura tentacular”, capaz de adaptarse a distintos contextos y formas culturales para permanecer invisibilizado, manteniendo en su núcleo dinámicas de dominación y violencia. La muestra reúne obras de nueve artistas internacionales que abordan distintas dimensiones de este sistema desde múltiples lenguajes artísticos. Entre ellas se encuentran las propuestas de Cristina Lucas, que analiza la religión y los mitos; Valeria Andrade, que explora la moral y los hábitos; y Olalla G. Valdericeda, centrada en el lenguaje y el imaginario visual. También participan Núria Güell, con una reflexión sobre la cultura y la historia del arte; Regina José Galindo, quien aborda las leyes y los mandatos sociales; y un conjunto de obras de David Martín, Marta Pujades y Arantxa Boyero, que cuestionan estereotipos y creencias naturalizadas. La exposición se completa con el trabajo de Shoja Azari, que examina cómo el sistema neoliberal ha integrado estas dinámicas dentro de su propia lógica.

Los proyectos no solo identifican estructuras de poder, sino que también desplazan el foco hacia los mecanismos que las sostienen, invitando a repensar la responsabilidad colectiva en la reproducción de la violencia. En ese sentido, la muestra propone un giro en el enfoque tradicional sobre la violencia de género al centrar la mirada en los sistemas que la producen y normalizan. El conjunto de obras busca desvelar las estrategias de naturalización del abuso y la opresión, proponiendo nuevas formas de lectura crítica y percepción. Según la propuesta curatorial, se trata de aprender a “mirar con ojos desarmados”, liberados de condicionamientos culturales que distorsionan la comprensión de la realidad. Más allá del diagnóstico, la exposición también plantea posibles vías de transformación, explorando formas de desactivación de patrones nocivos y promoviendo nuevas lecturas sobre la masculinidad dirigidas a todos los géneros.