Casa del Soldado activa su agenda de fines de junio con ‘Cata de Libros’, conciertos y muestras artísticas

En lo que queda del mes de junio, el <b>Centro Cultural de España Casa del Soldado</b> ofrece una variada <b>agenda cultural en Panamá</b>. Esta tarde, a las 6:00 p.m., se realizará la quinta edición de la <b>Cata de Libros</b>, que contará con la participación de la violinista Graciela ‘Chelín’ Núñez. Este evento, que trabaja a partir del archivo bibliográfico del centro cultural, estará bajo la conducción del artista escénico, periodista, escritor y gestor cultural Félix Ruiz Rodríguez, junto al editor, gestor cultural, profesor de escritura creativa y escritor Salvador Medina Barahona.De acuerdo con la Casa del Soldado, este ciclo cultural propone un 'maridaje' de lecturas inédito entre <b>literatura panameña</b> e hispanoamericana, con lecturas entusiastas y elementos lúdicos en un ambiente distendido pensado para cultivar el espíritu.