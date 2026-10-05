Cine español gratis en Panamá: cinco clásicos que llegan al Cine Universitario

El Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario, con el apoyo del Centro Cultural de España Casa del Soldado, presenta durante este mes de octubre el ciclo ‘Las imperdibles del cine español’.
La programación especial se llevará a cabo durante la primera semana de octubre e incluirá títulos fundamentales de la cinematografía española.
El ciclo arrancará el lunes 5 de octubre, a las 7:00 p.m., con la proyección de ‘Viridiana’, un drama de una hora y 30 minutos dirigido por Luis Buñuel. La historia sigue a un viejo hidalgo español que vive retirado en su hacienda desde la muerte de su esposa y recibe la visita de su sobrina Viridiana, una novicia de convento que guarda un gran parecido con su difunta mujer.
El martes 6, en el marco de la celebración del Día del Cine Español, se exhibirá el documental ‘El desencanto’, dirigido por Jaime Chávarri, con una duración de una hora y 37 minutos. La película tendrá tres funciones, a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Este filme centra su mirada en el poeta Leopoldo Panero y ofrece el testimonio de su viuda y sus hijos sobre su muerte y los problemas familiares que enfrentaron.
El miércoles 7, en los horarios de 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., se proyectará ‘Los santos inocentes’, drama de una hora y 47 minutos dirigido por Mario Camus. La película se ambienta en la España franquista durante la década de 1960 y retrata a una familia de campesinos que vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula de un terrateniente.
La jornada del jueves 8 estará dedicada a ‘El espíritu de la colmena’, drama dirigido por Víctor Erice, con una duración de una hora y 38 minutos. Las funciones serán a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Ambientada en 1940, la película muestra cómo una sensible niña de siete años, traumatizada después de ver la película ‘Frankenstein’, se adentra en su propio mundo de fantasía.
Finalmente, el viernes 9 cerrará la muestra con el filme de suspenso ‘Muerte de un ciclista’, dirigido por Juan Antonio Bardem, con una duración de una hora y 28 minutos. Las proyecciones serán a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.
La obra aborda el dilema de un profesor universitario y su amante, una mujer casada perteneciente a la alta burguesía, quienes atropellan accidentalmente a un ciclista y deciden ocultar el trágico accidente por temor a que se descubra su adulterio.
Todas las funciones son de entrada libre para el público. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso.
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