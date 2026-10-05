Cine español gratis en Panamá: cinco clásicos que llegan al Cine Universitario

El Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario, con el apoyo del Centro Cultural de España Casa del Soldado, presenta durante este mes de octubre el ciclo ‘Las imperdibles del cine español’.

La programación especial se llevará a cabo durante la primera semana de octubre e incluirá títulos fundamentales de la cinematografía española.

El ciclo arrancará el lunes 5 de octubre, a las 7:00 p.m., con la proyección de ‘Viridiana’, un drama de una hora y 30 minutos dirigido por Luis Buñuel. La historia sigue a un viejo hidalgo español que vive retirado en su hacienda desde la muerte de su esposa y recibe la visita de su sobrina Viridiana, una novicia de convento que guarda un gran parecido con su difunta mujer.

El martes 6, en el marco de la celebración del Día del Cine Español, se exhibirá el documental ‘El desencanto’, dirigido por Jaime Chávarri, con una duración de una hora y 37 minutos. La película tendrá tres funciones, a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Este filme centra su mirada en el poeta Leopoldo Panero y ofrece el testimonio de su viuda y sus hijos sobre su muerte y los problemas familiares que enfrentaron.