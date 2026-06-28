Cine Universitario reunirá lo mejor del cine latinoamericano en funciones gratuitas

Del 29 de junio al 3 de julio, el Cine Universitario de la Universidad de Panamá abrirá sus puertas al público con el Ciclo de Cine Latinoamericano, una muestra gratuita que reunirá películas reconocidas en festivales internacionales y que busca acercar a los espectadores a historias representativas de la realidad social, cultural y política de la región. Las funciones se realizarán a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., en las instalaciones del Cine Universitario, ubicadas en el Campus Central de la Universidad de Panamá, frente al patio de la Facultad de Humanidades. La entrada será libre.

La programación iniciará el lunes 29 de junio con ‘La hija de todas las rabias’ (Nicaragua, 2022), dirigida por Laura Baumeister de Montis. El drama sigue la historia de una niña que vive junto a su madre en un vertedero de Managua y que, tras un accidente, es llevada a trabajar a una planta de reciclaje junto a otros menores. La producción obtuvo el premio a Mejor Filme Latinoamericano en el Festival de Cine de San Francisco.

El martes 30 de junio se proyectará ‘Cocote’ (República Dominicana, 2017), del director Nelson Carlo de los Santos Arias. La película narra el regreso de un jardinero evangélico a su comunidad tras el asesinato de su padre, donde enfrenta el conflicto entre sus creencias religiosas y las tradiciones familiares. La cinta fue reconocida como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Para el miércoles 1 de julio está programada ‘La pecera’ (Puerto Rico, 2023), de Glorimar Marrero Sánchez. El filme presenta la historia de una mujer con cáncer que regresa a Vieques en busca de sanación espiritual, mientras se involucra en la denuncia por la contaminación causada por antiguos ejercicios militares en la isla. La producción recibió el premio a Mejor Filme Iberoamericano en el Festival de Seattle.

El jueves 2 de julio será el turno de ‘El ilusionista’ (Francia-Reino Unido-Corea del Sur, 2010), dirigida por Sylvain Chomet y basada en un guion inédito del cineasta Jacques Tati. La historia sigue a un mago en decadencia que desarrolla una inesperada amistad con una joven escocesa que cree reales sus trucos de magia. La función estará acompañada por la proyección del cortometraje colombiano ‘Madre’ (2016), de Simón Mesa Soto.

El ciclo concluirá el viernes 3 de julio con ‘Olmo’ (México, 2025), del director Fernando Eimbcke. La comedia relata la historia de un adolescente chicano que vive en Estados Unidos, cuida de su padre enfermo y decide escaparse para asistir a una fiesta, una decisión que cambiará el rumbo de su vida. La película obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Deauville.

De acuerdo con el Cine Universitario, la iniciativa busca ofrecer al público una selección de películas que reflejan la diversidad del cine latinoamericano contemporáneo, con relatos que abordan temas como la desigualdad social, la identidad, la memoria, la familia y la resistencia, además de acercar al público a producciones que han sido reconocidas por la crítica internacional.

Con esta nueva programación, el Cine Universitario mantiene su apuesta por promover el acceso gratuito al cine de calidad y consolidarse como un espacio de difusión cultural para estudiantes, docentes y público en general.