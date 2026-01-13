Cinepicnic regresa este 2026 con estrenos, actividades y cine al aire libre en Costa del Este

El festival de cine al aire libre Cinepicnic regresa este 2026 cargado de diversos estrenos para el disfrute de todos los públicos. <b>El evento – que se llevará a cabo este 16, 17 y 18 de enero en el Sport Center de Costa del Este – abrirá sus puertas todos los días desde las 3:00 pm hasta las 11:00 pm con propuestas que, a las 7:00 pm, estarán destinadas a los más pequeños mientras que a las 9:00 pm, se emitirán películas de categoría B.</b><b>La programación de películas es la siguiente:</b><b>Viernes 16 de enero:</b><b>7:00 p.m.: Robot Salvaje</b><b>9:00 p.m.: Gran Turismo</b><b>Sábado 17 de enero:</b><b>7:00 p.m.: Lilo y Stitch</b><b>9:00 p.m.: Papeles</b><b>Domingo 18 de enero:</b><b>7:00 p.m.: K-Pop Demon Hunters</b><b>9:00 p.m.: Los Ilusionistas</b>El festival no solo ofrecerá la proyección de películas sino que<b> tendrá a disposición del público otras actividades tales como una pista de patinaje y una pared de escalada, una tirolesa que atravesará toda el área del festival, un mercadito de emprendedores locales, camiones de comida y restaurantes con diversas opciones para degustar, un área de coctelería</b> y, como es usual, palomitas y algodón de azúcar disponibles para disfrutar junto con la película.El evento <b>además es amigable con las mascotas, mientras que su costo será de $5.00 consumibles.</b>