Cítricos: nuevas estrategias de control biológico contra el amarillamiento

Para que la enfermedad se propague, necesita un vehículo, y en Panamá, este es el pequeño insecto conocido como el psílido de los cítricos (<i>Diaphorina citri Kuwayama</i>). Este insecto, de la familia Liviidae, dispersa la bacteria al alimentarse. Al picar los tejidos de la planta (brotes tiernos, hojas y ramas), transfiere el patógeno de un árbol enfermo a uno sano. La capacidad del psílido para transmitir la bacteria en zonas de alta producción ha sido la causa principal de la crisis.Durante mucho tiempo, la estrategia de manejo se centró en el uso intensivo de insecticidas químicos para erradicar el vector. Si bien esto podía ofrecer alivio a corto plazo, la práctica ha generado un desbalance ecológico insostenible. El uso constante de químicos ha provocado dos problemas mayores: la aparición de resistencia en las poblaciones de psílidos, haciendo inútiles los productos, y la eliminación de los enemigos naturales del psílido, lo que paradójicamente ha facilitado su proliferación. Además, el manejo constante de químicos agrícolas plantea serios problemas de salud para los trabajadores y el medio ambiente.