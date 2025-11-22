Cocina interactiva en el West

La última demostración de la noche fue con un postre. La pastelera Karen Olivero mostró lo sencillo que es preparar un pavé de leche en polvo, postre muy popular en Brasil.El calendario de clases ha sido muy variado a la fecha: cocina peruana, hamburguesas, cocina mexicana, clases de sushi, incluso un banquete de Hogwarts, especial para los fanáticos de Harry Potter, que incluyó cerveza de mantequilla.El mes de diciembre incluirá temáticas para el día de la madre y, por supuesto, para Navidad.Solo es cuestión de mirar el calendario y seleccionar la clase. Ya no hay que ir tan lejos para disfrutar de una clase de cocina.