Coiba AIP fortalece la investigación marina y terrestre

El 25 de febrero de 2026 se realizará el primer Simposio Estudiantil de Nuevos Investigadores de la Estación Científica Coiba AIP en la sede de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Los participantes serán estudiantes de tesis y algunos pasantes de Coiba AIP, quienes presentarán sus resultados preliminares. Aquellos que aún no tienen resultados pueden presentar sus tesis ya aprobadas por las universidades. “La idea es que los jóvenes puedan fortalecer sus investigaciones con la retroalimentación de investigadores con trayectorias significativas o consolidadas”, menciona el Dr. Edgardo Díaz Ferguson, director de Coiba AIP. Los investigadores postdoctorales, Candelario Rodríguez, Joel Sánchez, Marco Mendizábel y Gaspar Bruner-Montero, han organizado el simposio. Todos son fueron beneficiados con los programas de formación y de reinserción, impulsados por la Senacyt.

Evolución

Hace ocho años, la Estación Científica Coiba AIP, una Asociación de Interés Público creada por la Senacyt, inició de manera modesta con un plan de trabajo y un solo investigador: su director. Hoy cuenta con 10 doctores panameños de planta e investigadores asociados. A mediados del año, se integrará el Dr. Abner Alberda, arqueólogo subacuático. Más de 130 artículos científicos publicados en revistas por revisión de pares y 15 áreas de investigación —que incluyen bioprospección, conservación, escalas, dimensiones y procesos que alteran y mantienen la biodiversidad; conectividad a microescalas, regional y global; oceanografía física y química; y estudios poblacionales en primates, roedores, aves, anfibios y reptiles—, evidencia la evolución sostenida de Coiba AIP. “Hemos descubierto zonas de reproducción, sobre todo, de tiburones, son cosas que nunca pensé que ver. Observar a una hembra de tiburón de dos metros saltando por encima de una lancha y verla desplazarse 400 metros en 10 segundos, y ver animales de 3 o 4 metros cerca, es especial”, acota el director. En tierra firme se han desarrollado investigaciones sobre plantas exóticas y endémicas del Parque Nacional Coiba, así como estudios históricos y ecológicos que analizan cómo cambió la vegetación del bosque antes y después del periodo del presidio. Por segunda vez, Coiba AIP es anfitrión del XXI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (Colacmar) que se celebrará en Panamá, en el mes de septiembre. Un hito de la ciencia y la conservación en Panamá y en la región será la inauguración de la Estación Científica Coiba AIP, prevista para el tercer trimestre de este año. La infraestructura estará ubicada en la playa El Tigrero, en la isla de Coiba, dentro del Pacífico oriental tropical. La estación contará con una construcción sostenible, abastecida con energía 100% solar, sistema de cosecha y filtración de agua de lluvia, y una planta eléctrica para emergencias. Dispondrá cinco habitaciones para los investigadores, un laboratorio multipropósito, área de compresores de buceo y de conferencias. Contará con acceso a internet satelital, cocina y lavandería. A futuro, se vislumbra un muelle flotante.

Equipamiento

Los módulos que se han utilizado en los últimos años para trabajar en la isla se van a conservar. En conjunto, ambas infraestructuras permitirán fortalecer los programas de investigación, educación, turismo científico y divulgación de la ciencia, especialmente en las comunidades costeras. De forma paralela, se adecuará un espacio en la Ciudad del Saber, Clayton, para albergar un laboratorio de ecología molecular y genética, otro de ecología general, uno de bioprospección y una zona multiusos. El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación, el procesamiento de muestras que requieren equipos sensibles. El espacio incluirá cubículos para los científicos, una sala de conferencias que funcionará como aula para el Doctorado Internacional de Desarrollo Sostenible, gestionado por Coiba AIP, de manera tripartida, con la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Universidad del Magdalena y la Universidad de la Costa de Colombia.

