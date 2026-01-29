Coiba AIP fortalece la investigación marina y terrestre

Otra novedad será el lanzamiento del primer <b>Catálogo de playas</b> y del <b>Catálogo de peces</b>, este último concebido también como una obra artística.El Catálogo de Playas busca sensibilizar a las autoridades sobre la importancia ecológica de estos ecosistemas. La certificación de playas se basa en una evaluación del paisaje costero mediante un método científico validado internacionalmente, que permite determinar su estado de conservación.'Si se certifican algunas playas, se podría lograr que un donante o un particular asuma su mantenimiento —por ejemplo, mantenerlas limpias— y, a cambio, colocar señalizaciones o contenedores de basura', explica el Dr. Díaz Ferguson.El director ejecutivo de Coiba AIP subraya que las playas tienen factores físicos-químicos que los regula, pero también tiene factores antropológicos: basura, desechos sólidos y actividades que afectan al ecosistema de playa, como los vehículos de motor en la arena, que altera a los organismos y los procesos ecológicos.'Las playas no suelen percibirse como ecosistemas, pero protegen la costa de la erosión y reducen la vulnerabilidad ante inundaciones. Bajo la superficie de la arena y en la costa rocosa habitan organismos (infauna) que sirven de alimento a animales marinos, gatosolo, reptiles y aves marinas. La arena aporta sedimento y materia orgánica particulada que, junto forma con el fitoplancton agregado en el agua, y es parte del alimento de algunos peces pequeños'.Todo ese carbono, esa energía del alimento que se generan en la playa no siempre son reconocidos como parte de un área protegida. Cuando un vehículo motorizado transita sobre la arena, muchos de estos organismos mueren; al disminuir el alimento disponible, los animales no encuentran alimento en el sedimento, y deben desplazarse a otras zonas.La participación de las comunidades costeras es clave para mantener las playas limpias y proteger las zonas de anidación de tortugas marinas. Coiba AIP organiza jornadas de limpieza de playas y participa en ferias comunitarias en Pixvae, la Feria de la Ballena en Santa Catalina (Veraguas), Feria de Soná, Expociencia OIE y en la Feria de David. Además, los científicos ofrecen charlas de sensibilización a los pobladores en coordinación con grupos locales y las alcaldías. 'En las playas de Santa Catalina, especialmente en la playa El Estero, realizamos una campaña de sensibilización sobre el uso de vehículos 4x4. Instalamos el primer cartel informativo que explica por qué no se debe circular con estos vehículos en la playa', indicó el Dr. Díaz Ferguson.La ciencia y la investigación se consolidan como un puente entre las comunidades y los tomadores de decisiones en pro del desarrollo sostenible y la conservación.