Coiba AIP fortalece la investigación marina y terrestre

Buceo de inspección.
Curso de ecología marina con snorkel.
Paisaje con la boya oceanográfica.
Por
Tamara Del Moral
  • 30/01/2026 00:00
El Parque Nacional Coiba es Patrimonio de la Humanidad y un laboratorio natural de referencia en el Pacífico oriental tropical. En 2026 la Estación Científica Coiba AIP cuenta con nueva infraestructura y es anfitriona del XXI Congreso Colacmar

El 25 de febrero de 2026 se realizará el primer Simposio Estudiantil de Nuevos Investigadores de la Estación Científica Coiba AIP en la sede de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Los participantes serán estudiantes de tesis y algunos pasantes de Coiba AIP, quienes presentarán sus resultados preliminares. Aquellos que aún no tienen resultados pueden presentar sus tesis ya aprobadas por las universidades.

“La idea es que los jóvenes puedan fortalecer sus investigaciones con la retroalimentación de investigadores con trayectorias significativas o consolidadas”, menciona el Dr. Edgardo Díaz Ferguson, director de Coiba AIP.

Los investigadores postdoctorales, Candelario Rodríguez, Joel Sánchez, Marco Mendizábel y Gaspar Bruner-Montero, han organizado el simposio. Todos son fueron beneficiados con los programas de formación y de reinserción, impulsados por la Senacyt.

Evolución

Hace ocho años, la Estación Científica Coiba AIP, una Asociación de Interés Público creada por la Senacyt, inició de manera modesta con un plan de trabajo y un solo investigador: su director.

Hoy cuenta con 10 doctores panameños de planta e investigadores asociados. A mediados del año, se integrará el Dr. Abner Alberda, arqueólogo subacuático.

Más de 130 artículos científicos publicados en revistas por revisión de pares y 15 áreas de investigación —que incluyen bioprospección, conservación, escalas, dimensiones y procesos que alteran y mantienen la biodiversidad; conectividad a microescalas, regional y global; oceanografía física y química; y estudios poblacionales en primates, roedores, aves, anfibios y reptiles—, evidencia la evolución sostenida de Coiba AIP.

“Hemos descubierto zonas de reproducción, sobre todo, de tiburones, son cosas que nunca pensé que ver. Observar a una hembra de tiburón de dos metros saltando por encima de una lancha y verla desplazarse 400 metros en 10 segundos, y ver animales de 3 o 4 metros cerca, es especial”, acota el director.

En tierra firme se han desarrollado investigaciones sobre plantas exóticas y endémicas del Parque Nacional Coiba, así como estudios históricos y ecológicos que analizan cómo cambió la vegetación del bosque antes y después del periodo del presidio.

Por segunda vez, Coiba AIP es anfitrión del XXI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (Colacmar) que se celebrará en Panamá, en el mes de septiembre.

Un hito de la ciencia y la conservación en Panamá y en la región será la inauguración de la Estación Científica Coiba AIP, prevista para el tercer trimestre de este año. La infraestructura estará ubicada en la playa El Tigrero, en la isla de Coiba, dentro del Pacífico oriental tropical.

La estación contará con una construcción sostenible, abastecida con energía 100% solar, sistema de cosecha y filtración de agua de lluvia, y una planta eléctrica para emergencias.

Dispondrá cinco habitaciones para los investigadores, un laboratorio multipropósito, área de compresores de buceo y de conferencias. Contará con acceso a internet satelital, cocina y lavandería. A futuro, se vislumbra un muelle flotante.

Equipamiento

Los módulos que se han utilizado en los últimos años para trabajar en la isla se van a conservar. En conjunto, ambas infraestructuras permitirán fortalecer los programas de investigación, educación, turismo científico y divulgación de la ciencia, especialmente en las comunidades costeras.

De forma paralela, se adecuará un espacio en la Ciudad del Saber, Clayton, para albergar un laboratorio de ecología molecular y genética, otro de ecología general, uno de bioprospección y una zona multiusos.

El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación, el procesamiento de muestras que requieren equipos sensibles. El espacio incluirá cubículos para los científicos, una sala de conferencias que funcionará como aula para el Doctorado Internacional de Desarrollo Sostenible, gestionado por Coiba AIP, de manera tripartida, con la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Universidad del Magdalena y la Universidad de la Costa de Colombia.

Ecosistema de playas

Otra novedad será el lanzamiento del primer Catálogo de playas y del Catálogo de peces, este último concebido también como una obra artística.

El Catálogo de Playas busca sensibilizar a las autoridades sobre la importancia ecológica de estos ecosistemas. La certificación de playas se basa en una evaluación del paisaje costero mediante un método científico validado internacionalmente, que permite determinar su estado de conservación.

“Si se certifican algunas playas, se podría lograr que un donante o un particular asuma su mantenimiento —por ejemplo, mantenerlas limpias— y, a cambio, colocar señalizaciones o contenedores de basura”, explica el Dr. Díaz Ferguson.

El director ejecutivo de Coiba AIP subraya que las playas tienen factores físicos-químicos que los regula, pero también tiene factores antropológicos: basura, desechos sólidos y actividades que afectan al ecosistema de playa, como los vehículos de motor en la arena, que altera a los organismos y los procesos ecológicos.

“Las playas no suelen percibirse como ecosistemas, pero protegen la costa de la erosión y reducen la vulnerabilidad ante inundaciones. Bajo la superficie de la arena y en la costa rocosa habitan organismos (infauna) que sirven de alimento a animales marinos, gatosolo, reptiles y aves marinas. La arena aporta sedimento y materia orgánica particulada que, junto forma con el fitoplancton agregado en el agua, y es parte del alimento de algunos peces pequeños”.

Todo ese carbono, esa energía del alimento que se generan en la playa no siempre son reconocidos como parte de un área protegida. Cuando un vehículo motorizado transita sobre la arena, muchos de estos organismos mueren; al disminuir el alimento disponible, los animales no encuentran alimento en el sedimento, y deben desplazarse a otras zonas.

La participación de las comunidades costeras es clave para mantener las playas limpias y proteger las zonas de anidación de tortugas marinas. Coiba AIP organiza jornadas de limpieza de playas y participa en ferias comunitarias en Pixvae, la Feria de la Ballena en Santa Catalina (Veraguas), Feria de Soná, Expociencia OIE y en la Feria de David. Además, los científicos ofrecen charlas de sensibilización a los pobladores en coordinación con grupos locales y las alcaldías.

“En las playas de Santa Catalina, especialmente en la playa El Estero, realizamos una campaña de sensibilización sobre el uso de vehículos 4x4. Instalamos el primer cartel informativo que explica por qué no se debe circular con estos vehículos en la playa”, indicó el Dr. Díaz Ferguson.

La ciencia y la investigación se consolidan como un puente entre las comunidades y los tomadores de decisiones en pro del desarrollo sostenible y la conservación.

