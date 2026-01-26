Colombia despide al cineasta Salvo Basile, el “italiano más cartagenero”

El actor y productor de cine italiano nacionalizado colombiano Salvatore ‘Salvo’ Basile falleció este lunes 26 de enero en Cartagena (Colombia), según informó el diario ‘El Tiempo’ de Bogotá.

Conocido como ‘el italiano más cartagenero’, Basile participó en varias películas del cine colombiano e internacional tales como ‘La Estrategia del Caracol’ (1993), la adaptación cinematográfica de la novela de Gabriel García Márquez ‘El amor en los tiempos del cólera’ (2007) y ‘Lecciones para un beso’ (2011), entre otras producciones.

Basile - quien llegó a trabajar con grandes exponentes del cine como Robert de Niro, Sergio Leone y Werner Herzog - conquistó los corazones de los colombianos a través de su primera aparición en la televisión de aquel país con la telenovela de piratas y aventuras ‘Calamar’, protagonizada por los actores Carlos Muñoz y Margarita Rosa de Francisco, y transmitida en el año 1989.

Años antes, en 1968, se radicó en Colombia estableciendo su vida, familia y carrera en el país, y obteniendo la nacionalidad colombiana ese mismo año. Más tarde, no solo sería conocido por sus películas sino por acompañar a los colombianos en diversas teleseries como ‘Pobre Pablo’, ‘Sofía dame tiempo’ y ‘Las noches de Luciana’.

El cineasta, también conocido como ‘Salvo’, empezó su relación con Cartagena al acompañar como asistente al director de cine italiano Gillo Pontecorvo, quien realizaba la película ‘Quemada’, la cual tenía como uno de sus grandes protagonistas a Marlon Brando.

Esta experiencia marcó para siempre su vida ya que se enamoró de la ciudad y allí conoció a Jacqueline Lemaitre, la mujer con la que compartiría su hogar hasta el resto de sus días y con la que tendría a sus hijos Alessandro, Gerónimo y Mateo.

Desde entonces, comenzó una carrera que le valió numerosos reconocimientos en el ámbito artístico tanto dentro como fuera de Colombia. Entre ellos, el premio ‘Víctor Nieto’ a Toda una Vida otorgado en el marco de la versión número 35 de los premios del sector audiovisual colombiano India Catalina celebrada en 2019, y la nominación en el año 1995 a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana en la novena edición de los Premios Goya del cine español por ‘La estrategia del caracol’.

El ‘italiano más cartagenero’ también fue la imagen de la famosa campaña turística que lanzó los atributos de Colombia al exterior con la frase: “el riesgo es que te quieras quedar”.

Al mismo tiempo, fungió por más de 20 años como vicepresidente y miembro de la junta directiva del Festival de Cine de Cartagena, siendo consciente de la capacidad del cine como motor de la cultura en una ciudad afamada por sus atributos históricos. Ese mismo propósito lo volcó en la organización de muestras cinematográficas en diversos sitios de la geografía colombiana como Zipaquirá y presentando el programa ‘Cinergia’ en la televisión regional Telecaribe.

No obstante, Basile no es solamente recordado por sus éxitos cinematográficos, sino por su dedicación al bienestar de los más desfavorecidos, como los almuerzos que brindaba de lunes a viernes a los niños de los barrios vulnerables de Cartagena. La necesidad de justicia social lo orilló a lanzarse a la política como concejal de su ciudad a la que consideró que “tenía que devolverle tanto”, tal como declaró al diario ‘El Tiempo’ en 2023.

Aunque no logró ser electo, Basile buscaba no solo luchar contra el hambre y la falta de educación, también quería implementar el transporte público acuático con el fin de revolucionar la movilidad en su ciudad.

Tal como recordó el alcalde de Cartagena Dumek Turbay, Basile manifestó que Cartagena era la ciudad en la que quería pasar el resto de sus días, y donde le iban a enterrar “con una pepa de mango entre las piernas”.