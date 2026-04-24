Comentarios al artículo 4º de la Constitución (1983)

El 3 de febrero de 1983 nos dirigimos por escrito al Dr. Jorge Fábrega P., a la sazón Presidente de la Comisión Revisora de la Constitución Política de la República de Panamá, con objeto de someter al ilustrado criterio de los miembros de dicha Comisión la necesidad de subrogar el artículo 4º de la Constitución de 1972 por el mismo artículo de la Constitución de 1946. El Artículo 4º de la Constitución de 1972 era del siguiente tenor:

“La República de Panamá acatará las normas universales reconocidas del derecho internacional que no lesionen el interés nacional”.

Expresa, por su parte, el artículo 4º de la Constitución de 1946, el cual ha pasado a ser el mismo artículo de la Constitución actualmente vigente:

“La República de Panamá acata las normas de derecho internacional”.

El artículo 4º de la Constitución de 1972, como estaba originalmente redactado, se le podían hacer las siguientes observaciones:

1. Las normas de Derecho Internacional Público pueden obligar a dos o más Estados o a una pluralidad de Estados. Pero bien sea que éstas emanen de tratados, bien sea que éstas emanen de costumbres o bien sea que éstas constituyan principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, aventurado es afirmar que ellas o algunas de ellas han sido “universalmente reconocidas”. Siendo ello así, de acuerdo con el precepto constitucional aludido, Panamá no estaba obligada a cumplir con ninguna norma de Derecho Internacional Público o, en el mejor de los casos, con la mayoría de dichas normas, lo cual no es cierto en la esfera supranacional por las razones que más adelante se expondrán. Y decimos “en el mejor de los casos”, por cuanto las únicas normas de Derecho Internacional Público que podrían considerarse, aunque sea en vía de discusión, “universalmente reconocidas”, son aquellas que tienen el carácter de “jus cogens”, es decir, las “aceptada (s) y reconocidas (s) por la comunidad internacional de estado en su conjunto como norma (s) que no admite (n) acuerdo en contrario y que solo puede (n) ser modificada (s) por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”, como las define el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), de la cual la República de Panamá es parte. Sin embargo, a parte de que la misma Convención de Viena, prudentemente se abstiene de considerar “universalmente reconocidas” a las normas que tienen el carácter de “jus cogens”, y prefiere utilizar la fórmula más realista y menos comprometedora de “aceptada (s) y reconocida (s) por la comunidad internacional de estados en su conjunto”, absurdo e ingenuo sería sostener que sólo este tipo de normas son las que la República de Panamá debe acatar, ya que ello nos colocaría al margen del Derecho Internacional Público y, como consecuencia de ello, de la misma comunidad internacional, en vista de que las normas que tienen el carácter “jus cogens” constituyen una minoría.

2. El criterio de que la República de Panamá sólo debe acatar las normas universalmente reconocidas que, por añadidura, “no lesionen el interés nacional”, aparte de que restringe aún más el ámbito del Derecho Internacional Público por parte de Panamá, es contraproducente y perjudicial para los países pequeños como el nuestro. Ello es así, porque en nuestras relaciones con terceros Estados, sobre todo si son más poderosos, ellos en reciprocidad podrían aplicar el mismo criterio en perjuicio nuestro, lo cual es más grave todavía si se considera que de 174 estados, Panamá por orden decreciente ocupa el puesto 109 y hay 108 estados con mayor superficie que nosotros y 116 con mayor población, lo cual es indicador de la falta de fuerza política, militar y económica de Panamá para dejar de acatar una norma de Derecho Internacional Público, pretextando que lesiona su interés nacional. Ante esta realidad la República de Panamá, al igual que todos los países pequeños, debe más bien empeñarse en fortalecer el Derecho Internacional Público, en lugar de debilitarlo con criterios como el que se advertía en la Constitución de 1972, porque nuestra mayor fuerza radica en que todos los Estados, principalmente las grandes potencias, cumplan con sus normas, aunque estas lesionen intereses nacionales de ellas,

3. El artículo 4º de la Constitución de 1972, como estaba originalmente redactado, no cumplía ninguna función. Afirmamos lo anterior, por cuanto el cumplimiento del Derecho Internacional Público en el ámbito supranacional es una consecuencia de la existencia misma de la comunidad de Estados y no del reconocimiento que puedan o no hacerle los miembros de tal comunidad en su derecho interno.