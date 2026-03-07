Con el calor del fuego y sabores de Asia

También aprendió a sacarle provecho a cada producto, a que no hay nada como un producto fresco y en su punto, no madurado a la fuerza y que tener disciplina en la cocina no significa llegar al abuso o al maltrato. Junto con un colega decidió aventurarse a montar su propio restaurante. Así nació Somos en Santa Ana. 'Era un lugar pequeño de 35 m² con una barra. Atendíamos 12 puestos en total. La gente venía y lo disfrutaba, nos visitaban muchos extranjeros y nos daba la oportunidad de hablar del producto nacional y de hablar de las costumbres panameñas y de su mezcla cultural'. Eso sigue haciéndolo en Ígneo, aunque no haya mantenido el concepto de su anterior local. 'En Somos teníamos un concepto asiático caribeño, pero si cambiamos de lugar, íbamos a cambiar de concepto', advirtió. A Luis Carlos le gusta la parrilla, el fuego, el carbón, el humo. Y a eso quería dedicar su cocina. Por ello consideró que ígneo, (de fuego o con la naturaleza del fuego) era el nombre más adecuado. 'Encontramos este lugar, que se ajustaba a nuestras necesidades, a la visión que teníamos y nos mudamos. Nos tocó construir y remodelar. Pero todo quedó muy bonito. Tenemos un huerto con hierbas comestibles, hortalizas, terraza y salón', detalla.