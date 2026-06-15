Congreso Anfictiónico: agenda cultural y diplomática marca la cuenta regresiva hacia su bicentenario

Con el objetivo de resaltar los lazos históricos y culturales entre <b><a href="/tag/-/meta/peru">Perú</a> y Panamá</b>, el <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores</a> y la Embajada del Perú inauguraron ayer la exposición <b>‘Simón Bolívar en el Perú: independencia, estrategia y visión continental (1823-1826)’</b> en el Pabellón Juana de Arco del Palacio Bolívar, sede de la Cancillería.La muestra busca transportar al visitante a través de un recorrido histórico que permita comprender el papel y el impacto del libertador de América Latina, <b><a href="/tag/-/meta/simon-bolivar">Simón Bolívar</a></b>, en la gesta independentista peruana. Los asistentes podrán conocer los principales episodios de la estrategia militar y política que definió el rumbo del continente entre 1823 y 1826.De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería, la elección del <b>Palacio Bolívar</b> como sede de esta exposición posee un profundo valor simbólico, ya que allí se encuentra el salón que albergó el histórico <b>Congreso Anfictiónico de 1826</b>, mediante el cual Bolívar buscó sembrar las bases de la integración de las naciones americanas que entonces iniciaban su camino como Estados independientes.Además de destacar estos episodios clave de la historia latinoamericana de la primera mitad del siglo XIX, la exhibición rinde homenaje al <b>Batallón del Istmo</b>, nombre con el que se conoce al grupo de soldados panameños que participó en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, decisivas para la independencia del Perú.