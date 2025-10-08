Conoce quiénes encenderán la pasarela del Victoria Secret Fashion Show 2025

El glamour, la música y la moda vuelven a encontrarse en uno de los espectáculos más esperados del año: el <b>Victoria’s Secret Fashion Show 202</b>5. Esta nueva edición promete romper esquemas con un despliegue de artistas que representan la fuerza femenina y la diversidad cultural del momento.Entre las grandes sorpresas destaca la colombiana <b>Karol G, </b>quien llevará su energía y carisma a una pasarela que, más allá de la moda, busca reflejar empoderamiento y autenticidad.A su lado estarán otras figuras de talla mundial como <b>Missy Elliott</b>, pionera del hip hop femenino; <b>Madison Beer</b>, una de las voces jóvenes más influyentes del pop actual; y el grupo surcoreano <b>TWICE</b>, fenómeno global del K-pop que promete un espectáculo vibrante y colorido.<b>El show, que se celebrará en Nueva York el próximo 15 de octubre, combinará desfiles de las modelos más reconocidas</b> con interpretaciones en vivo, coreografías impactantes y una puesta en escena inspirada en la unión de la moda con la música.Además de las artistas, se espera la presencia de modelos icónicas de la marca y nuevas caras que simbolizan la evolución de Victoria’s Secret hacia una visión más inclusiva, moderna y diversa.<b>Este 2025, el desfile no solo marcará el regreso triunfal de la marca a la televisión y a las plataformas digitales</b>, sino también una nueva era en la que el brillo, la actitud y la representación femenina serán las verdaderas estrellas del show.