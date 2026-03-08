Crean patronato para fortalecer el Centro de Arte y Cultura de Colón

El Centro de Arte y Cultura de Colón dispondrá ahora de un patronato tras la sanción, el pasado 5 de marzo, de la normativa que busca establecer un marco legal para impulsar los proyectos culturales, educativos y comunitarios de este espacio, inaugurado en junio de 2024. El complejo cuenta con tres edificios equipados con mobiliario e insumos destinados a la enseñanza de diversas expresiones artísticas, como danzas, artes plásticas, artes escénicas, diseño, fotografía, gastronomía y música.

Entre los objetivos del patronato figura la consolidación del centro cultural como un “espacio integral para la creación, formación y difusión artística y cultural, promoviendo el acceso equitativo a la cultura, el fortalecimiento de identidades y la generación de oportunidades para la comunidad. Este Centro colaborará con instituciones y organizaciones de interés comunitario, como el Centro Educativo de Bellas Artes y Folclor y el Instituto Superior Especializado de Arte y Folclore, para articular acciones que potencien la educación artística y el desarrollo cultural territorial”, de acuerdo con el primer punto de la Ley 511 del 5 de marzo de 2026.

Durante su trayectoria, el Centro de Arte y Cultura de Colón se ha caracterizado por ser un referente en la promoción del arte, la creatividad y la identidad cultural de la provincia, con proyección tanto nacional como internacional. El espacio ofrece áreas para la formación artística y la difusión de diversas manifestaciones culturales, además de actividades para el disfrute, aprendizaje y recreación de los colonenses, como conferencias, conciertos y proyecciones de cine, entre otras.

El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, aseguró —de acuerdo con una nota de prensa— que este es un logro significativo no solo para el centro cultural, sino también para la provincia de Colón. “Este es un momento de orgullo para Colón. Esta ley fortalece un espacio que pertenece a la comunidad y que seguirá siendo una plataforma para el talento, la cultura y la identidad colonense”, agregó.

De este modo, se fortalece una institución que también busca dinamizar la economía creativa en la provincia de Colón.