Carta escrita en familia y paz

Hoy la vida del campesinoEs la ruta a la montaña yLa lucha de un pueblo Que reclama una carretera.Al son de la chiva gallinera yEl ultraje por la plataLa gente es ignorada Con la llama del progreso.Aquella que es silenciosa y Camina con vehemencia.Una que comienza el sueñoDe romper el mito de IberiaAl escribir junto a CaretaY el caballero de BadajozLa conquista de los Cueva.Hoy en Castilla de OroCorre la suerte del istmoJunto al pecado del barrilQue navega desde ManilaJunto a Pedrarias y Ojeda.Vengo del mar y la Angostura Del cruce del camino y la tarde.Aquélla llena de terciopeloAl sonido del río mataderoUna que es la música del mar,el bello canto del jilgueroY el sudor intenso del mulero.Aquella que observa los aljibesY la comida del fondeadero.Madre Santa María La AntiguaAl observar tu dulce rostroRezo con gallardía al amor,Infundido con fe al señorEl mundo cantara con alegríaAl peregrinar como una cofradía.Testigos siempre de tu candorLos jóvenes llenos de simpatía,Viven el perdón con tesón,Al compartir la semana en familiaCon paz y mucha hermandadY ver la creación del progenitor.