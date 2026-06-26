Carta escrita en familia y paz

Hoy la vida del campesino

Es la ruta a la montaña y

La lucha de un pueblo

Que reclama una carretera.

Al son de la chiva gallinera y

El ultraje por la plata

La gente es ignorada

Con la llama del progreso.

Aquella que es silenciosa y

Camina con vehemencia.

Una que comienza el sueño

De romper el mito de Iberia

Al escribir junto a Careta

Y el caballero de Badajoz

La conquista de los Cueva.

Hoy en Castilla de Oro

Corre la suerte del istmo

Junto al pecado del barril

Que navega desde Manila

Junto a Pedrarias y Ojeda.

Vengo del mar y la Angostura

Del cruce del camino y la tarde.

Aquélla llena de terciopelo

Al sonido del río matadero

Una que es la música del mar,

el bello canto del jilguero

Y el sudor intenso del mulero.

Aquella que observa los aljibes

Y la comida del fondeadero.

Madre Santa María La Antigua

Al observar tu dulce rostro

Rezo con gallardía al amor,

Infundido con fe al señor

El mundo cantara con alegría

Al peregrinar como una cofradía.

Testigos siempre de tu candor

Los jóvenes llenos de simpatía,

Viven el perdón con tesón,

Al compartir la semana en familia

Con paz y mucha hermandad

Y ver la creación del progenitor.