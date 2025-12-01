Aristides Ureña gana el Premio Internacional Poseidón en Venecia por su aporte al arte contemporáneo

El artista multidisciplinar contemporáneo Aristides Ureña fue reconocido recientemente con el Premio Internacional Poseidón, el Rey de Laguna para las Artes de Venecia. Un galardón que se le otorga a los artistas que destacaron por su mérito artístico durante el 2025.

Entre las motivaciones presentadas para el reconocimiento a Ureña se destacó su aporte al arte contemporáneo panameño y universal, con diversas obras en su haber realizado diversas obras como murales y esculturas que ponen en valor la creación artística y la memoria histórica.

“Ureña es una sobresaliente figura que se ha destacado por su constante labor hacia la transformación de las artes contemporáneas del cual es un reconocido maestro”, reza el documento del galardón, cuya entrega se realizó el pasado 29 de noviembre en un acto en el que estuvieron presentes coleccionistas, periodistas, políticos y amantes del arte.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Ureña manifestó su satisfacción por el premio, que destaca décadas de trayectoria en la escena artística, y abogó por una mayor difusión del arte contemporáneo en el país. Una tarea que, a su juicio, requiere de la colaboración de todos.

En dicha entrevista, en la que el artista hizo una semblanza sobre su carrera y su técnica artística, Ureña se define a sí mismo como un ‘artista anómalo’ debido a la estructura de su trabajo, que es definida por los ciclos pictóricos

“Desde el año 1976, yo vengo trabajando en ciclos pictóricos, lo que considera como una anomalía tanto aquí en Panamá como en Europa. Uno de mis primeros ciclos pictóricos fue el del ‘El Ballet del Cabrón’, una crítica social a las dictaduras latinoamericanas. Después desarrollé en mi carrera artística los ciclos ‘Barrococonuances’, entre otros como ‘Creole Panama’, ‘Panama Pepper’ y ‘CHÉN CHÉN (la era)’”, comenta Ureña.

La trayectoria del artista contempla diversas participaciones destacadas en los escenarios artísticos internacionales como las diferentes ediciones de la Bienal de Venecia (Italia) como las de 1988, 1997 y 2001.

También expuso en otros lugares como las bienales de arte de La Habana (Cuba) en 1989 y 1991. Así como en Bruselas (Bélgica) en los años 2004 y 2011.

Ureña así mismo aseguró que dicha distinción - en la que se le reconoce como un maestro del arte contemporáneo del país y de América Latina - por su particular uso de diversos lenguajes pictóricos y la experimentación que lleva a cabo con ellos.

”La continua experimentación a través de los lenguajes es un aspecto que se ha destacado mucho en mi obra. Si el día de mañana, yo tengo que usar los elementos del arte abstracto, yo los utilizo, por ejemplo. Yo manejo distintos conceptos artísticos como el expresionismo e impresionismo... yo manipulo, en el buen sentido, los lenguajes, lo que proviene de estas corrientes artísticas con el fin de crear visiones”, agregó.

Un arte que también tiene un fuerte cariz de crítica social ya que, por ejemplo, en ‘Creole Panama’ realiza obras en las que cuestiona abiertamente como a pesar de que Albrook, fue una localidad ocupada militarmente alrededor de 50 años, mantuvo una biodiversidad la cual, cree Ureña, los panameños no están totalmente preparados para defender este patrimonio ecológico, y salvarlo de la destrucción.

Un ciclo pictórico que forma parte de otros que se enmarcan dentro de una obra que engloba temas como la contradicción social, la belleza singular de la cultura marina, y un llamado al respeto a la diversidad de todos los puntos de vista en todos los ámbitos de la sociedad.