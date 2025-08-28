Belice, una joya del Caribe a dos horas de Panamá

El día en Belice puede empezar con el olor del fry jack recién salido del aceite. Es una masa dorada, crujiente por fuera y suave por dentro, que llega a la mesa acompañada de pollo guisado, frijoles fritos y un trozo de queso fresco. Así, con un desayuno, comienza la jornada en un país que se enorgullece de tener una de las gastronomías más auténticas y diversas de la región.

El plan lleva hacia el mar Caribe. Allí se encuentra el segundo arrecife más grande del mundo, un tesoro natural que convierte a Belice en destino soñado para buzos y aventureros.

El famoso Gran Agujero Azul, visible desde el aire como un círculo perfecto de aguas profundas, es otro de los símbolos que hacen único al país. “Tenemos atracciones que nos separan del resto del mundo”, asegura Gail Osaeta, gerente de Mercadeo de la Cámara de Turismo de Belice, mientras enumera también la primera reserva de jaguares creada en el planeta, refugio de esta especie y orgullo nacional.

El mediodía llega con el calor, y con él, la oportunidad de probar otro plato típico: el ‘rice and beans’, arroz y frijoles cocinados juntos en leche de coco, servidos con pollo guisado, ensalada de papa y plátano frito. Pero Belice no se queda en un solo sabor. En la costa, la cultura garífuna ofrece el ‘hudut’, una sopa cremosa de leche de coco con pescado fresco y bolitas de plátano maduro que, como dice Osaeta, “es un plato que reconforta tanto como cuenta una historia”.

La tarde se presta para recorrer selvas donde el 40% de la extensión está protegida, o caminar entre ruinas mayas que recuerdan el pasado milenario del país. En Belice, cada espacio habla de diversidad: en sus calles se escucha inglés, español, criollo, lenguas mayas y garífunas; y en sus rostros conviven las herencias de mayas, menonitas, criollos y garífunas. “Es un país donde uno llega y se siente protegido”, dice Osaeta, en alusión a la fuerte cultura de conservación. No es solo discurso: también el 30% de su arrecife está bajo protección, junto con especies como el tapir o el majestuoso árbol de caoba.

Cuando cae la noche, las luces no son de grandes cadenas internacionales de comida rápida —porque en Belice no existen franquicias de comida—. Lo que hay son garnachas, empanadas y salbutes, pequeñas tortillas fritas con pollo o carne, coronadas con verduras frescas. Es comida callejera, pero también es identidad.

La gerente de Mercadeo de la Cámara de Turismo de Belice dio las declaraciones durante un almuerzo en el que participaron medios de comunicación, agencias de turismo, representantes de los hoteles del destino y Copa Airlines.