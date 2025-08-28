Belice, una joya del Caribe a dos horas de Panamá

La moneda oficial de Belice es el dólar beliceño (BZD), cuyo valor está fijado en una tasa estable de 2 BZD = 1 USD. Esto facilita mucho el cambio para los visitantes, especialmente los provenientes de Estados Unidos. En general, los alojamientos y excursiones suelen cotizar en dólares estadounidenses, mientras que restaurantes, tiendas y otros comercios lo hacen en dólares beliceños.El uso del dólar estadounidense está ampliamente aceptado en casi todo el país. También se aceptan cheques de viajero, siempre que incluyan en el reverso el número de pasaporte o de licencia de conducir. Conviene tener presente que los billetes de denominación alta (mayores a 20 USD) pueden ser más difíciles de cambiar y que algunos comercios solicitan un consumo mínimo para aceptarlos.Belice cuenta además con una buena red de cajeros automáticos en los principales destinos turísticos, entre ellos Placencia, Punta Gorda, Belmopán, Dangriga, Ciudad de Belice, San Pedro, Cayo Ambergris, Cayo Caulker, Orange Walk, San Ignacio y Corozal.