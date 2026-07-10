‘De Regreso a Panamá’ rescata la memoria del arte panameño con obras del MAC y la OEA

Canela además dimensionó el impacto que tuvo el <b>arte panameño</b> a lo largo de las décadas. Un aspecto que este proyecto artístico busca poner de manifiesto.'Lo que este proyecto pone de manifiesto es la enorme importancia que tuvieron esos maestros para que una institución como el <b>Museo de Arte de las Américas</b>, que trabajaba con artistas de toda <b>América Latina</b>, decidiera invitarlos a exponer y adquirir sus obras. Eso demuestra que, en aquel momento, desde el exterior se estaba prestando mucha atención a lo que ocurría en <b>Panamá</b>', recordó Canela.La también curadora de esta <b>exposición</b> y directora del <b>Museo de Arte de las Américas</b> de la <b>OEA</b>, <b>Adriana Ospina</b>, resaltó en entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b> que, a mediados del siglo XX, el museo era una plataforma fundamental para que los <b>artistas latinoamericanos</b> y caribeños pudieran proyectar sus carreras en la escena internacional. De este modo, <b>artistas panameños</b> como <b>Trixie Briceño</b> y <b>Alfredo Sinclair</b> se pudieron unir a sus colegas como el colombiano <b>Fernando Botero</b> y el ecuatoriano <b>Oswaldo Guayasamín</b>.'Cuando hablamos de <b>arte latinoamericano</b> también debemos reconocer que cada país posee su propia identidad y su propio lenguaje, construidos a partir de sus contextos históricos, sociales y culturales. En la <b>exposición</b>, se puede observar cómo el <b>arte panameño</b> tiene una personalidad y una impronta propias dentro del panorama regional', comentó.