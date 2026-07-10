‘De Regreso a Panamá’ rescata la memoria del arte panameño con obras del MAC y la OEA

La historia del arte panameño no se cuenta de forma lineal en ‘De Regreso a Panamá’. La exposición, que podrá visitarse hasta el 10 de noviembre en el lobby del Edificio Margot Fonteyn de Ciudad de las Artes, construye un diálogo entre generaciones de artistas panameños para demostrar cómo la memoria, la identidad y la creación contemporánea se entrelazan.

Obras de referentes como Julio Zachrisson, Coqui Calderón, Guillermo Trujillo, Trixie Briceño y Alfredo Sinclair conviven con las de creadores actuales como Giana de Dier, Cisco Merel, Enea Lebrún, Rachelle Mozman y Alfredo Martiz, ofreciendo un recorrido que conecta el pasado con el presente del arte panameño.

La iniciativa – de la que forman parte tanto el Ministerio de Cultura, como el Museo de Arte de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) – se realizó en coincidencia con la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico y constituye un diálogo artístico entre aquellas obras que son parte de la colección del MAC Panamá y otras que, después de mucho tiempo, regresan a casa para que sean apreciadas por el público en general.

La idea surgió de un encuentro que sostuvieron tanto la ministra de Cultura Maruja Herrera y la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil. De este modo, cerca de 30 obras de la colección del Museo de Arte de las Américas fueron traídas a Panamá para hacer compañía a la selección de obras originarias de la colección del MAC Panamá.

El curador jefe del MAC Panamá, Juan Canela, quien participó por parte del museo junto con la asistente curatorial Andrea Balart en la puesta en marcha de la muestra artística, explicó que las obras dialogan de una forma muy interesante entre sí.

“El proceso de curaduría consistió en revisar qué obras tenía el Museo de Arte de las Américas y cuáles teníamos nosotros, identificar qué artistas coincidían en ambas colecciones y analizar cómo podían dialogar entre sí. A partir de ahí fueron apareciendo distintos ejes. Algunas obras se relacionaban desde la abstracción; otras abordaban temas políticos o identitarios. Poco a poco fuimos construyendo ese tejido narrativo de la exposición. No había un tema único o central. Lo que buscábamos era abarcar la mayor cantidad posible de perspectivas para mostrar cómo los artistas panameños han observado el mundo y desarrollado su producción artística durante las últimas décadas”, explicó Canela a este diario.

Un ejemplo claro sobre ese diálogo entre obras es la primera obra que ingresó a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá: ‘Elegía al sol’, de Guillermo Trujillo. Es una pintura de predominio rojo. De forma casual, el Museo de Arte de las Américas de la OEA posee otra obra de Trujillo de la misma época, prácticamente del mismo tamaño, pero en tonos azules. Cuando ambas se exhiben juntas, son capaces de establecer un diálogo visual significativo entre ellas.