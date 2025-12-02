El BNP regresa con el tradicional Cascanueces en el Teatro Nacional

Llegó diciembre y uno de los eventos que mejor simbolizan la llegada del mes alusivo a la Navidad es la presentación del Ballet Nacional de Panamá (BNP) de su tradicional Cascanueces. Un cuento de Navidad que, si bien es representado todos los años en el escenario, viene de la mano de una estética renovada que mantiene intacto el fin de inyectar el espíritu navideño en los espectadores.

La presentación – que se llevará a cabo en el Teatro Nacional del 4 al 14 de diciembre – reúne a entre 80 y 100 bailarines sobre el escenario, entre los integrantes de la Compañía Nacional de Danzas y el resto de escuelas de danza del país, que se unieron para representar la versión moderna de un cuento de hadas de origen ruso, que data de finales de los años 1800. Este año, la coreografía estuvo en manos del bailarín georgiano David Makhateli, quien fue bailarín principal del Royal Ballet de Londres (Reino Unido).

Dentro de un teatro que se vistió de gala para enseñar a los periodistas cómo los bailarines veteranos se unen con los jóvenes para representar fielmente la esencia de estas fechas, algunos de los integrantes de la puesta en escena conversaron con La Estrella de Panamá para manifestar sus impresiones a pocas horas de estrenar su puesta en escena.

A menos de 48 horas para el estreno, la primera figura del BNP Solieh Samudio – quien tiene a su cargo la representación de personajes como ‘El Cascanueces’ y ‘Arlequín’ – manifestó su entusiasmo y expectación por ofrecerle al público un espectáculo cuyos ensayos se remontan a octubre pasado.

“A la par que estuvimos trabajando en otras producciones y realizando presentaciones en el exterior, estuvimos estos dos últimos meses con ensayos eternos pero muy productivos. Este es un trabajo cuyo crédito no solo corresponde a los bailarines en escena, sino a aquellos que montan la escenografía y lo que sucede detrás de cámaras. Ha sido un trabajo laborioso”, aseguró el artista.

La versatilidad tanto de roles como de escenarios es otro de los factores predominantes en la puesta en escena del Cascanueces de este 2025. Un aspecto que se devela tanto en las expresiones faciales como en la agilidad de las coreografías que contienen saltos impredecibles y escenas que sugieren la transformación de personajes que antes eran juguetes y, eventualmente, se tornan en personas de carne y hueso. De este modo, se busca llevar a los espectadores al mundo mágico ideado por el compositor ruso Tchaikovsky, quien utiliza como base el cuento alemán de E.T.A. Hoffmann.

Con una trayectoria de 15 años dentro de la Compañía Nacional de Danzas, Samudio se destacó en compañías de danza de países como Georgia y la República Checa. Recién llegado a Panamá a inicios de año, Samudio se siente contento de regresar a su país y hacerlo a lo grande con la puesta en marcha de este espectáculo navideño. “Al final, todo es un proceso. Este es un trayecto que ha sido realmente enriquecedor, y todas esas experiencias que coseché en el exterior, las estoy poniendo sobre el escenario”, destacó.

Con el mismo ánimo pletórico se encuentra María Elvira Zachrisson, bailarina dentro del cuerpo de baile del BNP desde el año 2019, quien se pondrá en los zapatos de la mamá de Clara, uno de los personajes destacados del cuento.

“Me siento orgullosa de pertenecer a un espectáculo, que ha sido representado por más de 435 compañías de baile alrededor del mundo. Mi rol es desafiante porque con los movimientos tengo que situar al público en la historia que estoy tratando de contar, mi trabajo es llevar toda esa magia, más aún si soy un personaje específico dentro de la obra. Esta es una obra que se espera con mucha anticipación, y hay que estar a la altura de ello. Todos mis compañeros estamos de acuerdo que este es nuestro momento favorito del año”, dijo.

Zachrisson narró que el hecho de obtener de primera mano la guía de Makhateli fue una experiencia increíble para su carrera. Para esta bailarina – egresada de la escuela de ballet Joffrey de Nueva York (Estados Unidos) – la clave del éxito es aprender lo más que se pueda de los docentes y coreógrafos, cuyas experiencias ayudan a moldear a las próximas generaciones en el ámbito de la danza.

Pilar Vega, quien es maestra y ensayadora del BNP, explicó a este diario que es fundamental que los bailarines tengan la capacidad de adaptarse sin dificultades a los elementos estilísticos que cada coreógrafo bien podría preferir en su puesta en escena. Por otro lado, Vega apuntó que si bien los primeros días de la puesta en marcha son difíciles, todo termina encajando a la perfección, similar a la maquinaria de un reloj suizo.

“Nosotros hacemos ‘El Cascanueces’ casi todos los años, como lo hacen todas las compañías de baile por todo el mundo. Siempre hemos buscado aplicar cosas nuevas. La versión que ahora presentamos al público no es la misma, con el toque que le dio David Makhateli. Siempre procuramos hacerlo diferente”, elaboró.

La coordinadora del elenco juvenil de la obra Tita López hizo referencia por su parte a los jóvenes integrantes de esta obra – cuya edad ronda entre los 9 y 18 años de edad – que, junto a los veteranos del BNP, compartirán el escenario una vez se abra el telón. Los integrantes del elenco juvenil fueron escogidos en audiciones, tomando en cuenta un aspecto importante: la formación estructurada que pudieran otorgarles las escuelas de baile a las que pertenecen.

“Este es un compromiso que tanto los bailarines como sus familias tienen que adoptar enteramente, usualmente son largas jornadas de ensayos y días extensos que conllevan sacrificio. De igual forma, buscamos que los bailarines se puedan sentir cómodos y seguros para hacer el mejor trabajo posible, parte de ello son los ejercicios de calentamiento ante un entorno de temperaturas frías como lo es el teatro para garantizar que puedan estar bien antes de salir a escena”, explicó.

La directora de la Compañía Nacional de Danzas Gloria Barrios, de igual forma, expresó que más que una puesta en escena navideña ‘El Cascanueces’ busca ser una plataforma para que las nuevas generaciones se inspiren y se animen a continuar con el legado extendido dejado por diversas escuelas de danza en el país como la Teresa Mann, Pointé o Steps, entre otras.

“Esta es una gran oportunidad para los estudiantes de estas academias de danzas porque les da la posibilidad de estar junto a bailarines profesionales del BNP y, de paso, les da esa inspiración necesaria para que se sientan motivados a seguir una trayectoria dentro de la danza. Un proceso en el que formamos a mejores ciudadanos”, apuntó la docente.

Una participación destacada en la conferencia de prensa fue la de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, quien formó parte del BNP, llegando a ser su bailarina principal. En declaraciones a este diario, manifestó que su trayectoria ha sido marcada por los sueños. “Nunca dejen que nadie les corte las alas”, reflexionó.