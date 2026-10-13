Félix Barrios, el amigo y maestro que marcó a los caricaturistas panameños

El legado que dejó el caricaturista Félix Barrios es el de una vida dedicada a contar la historia política y social de un país de la mano del humor y el análisis agudo de la realidad que acompañaba a toda una sociedad. Si se trataba de molestar a la dictadura o señalar los excesos y las imprudencias de la clase política en el día a día, Barrios se dedicaba a cumplir esa tarea con sus instrumentos: su plumilla y su agudeza al analizar lo que sucedía a su alrededor, como cronista gráfico de una nación. Barrios falleció ayer a los 62 años dejando tras de sí un legado profesional y personal del que destacan su talento pero, sobre todo, su compañerismo y su don de gente.

Su andadura como caricaturista comenzó a los 18 años de edad cuando se unió a la redacción del diario La Estrella de Panamá iniciando así una carrera de más de 40 años. Una publicación realizada por este diario en mayo de 2012 reconoció su capacidad de ‘transformar en risa la corrupción, la desigualdad, el olvido al que fueron confinados muchos panameños’.

Tal vez una de sus caricaturas más legendarias fue la de ‘Esta piña se acabó’, una sátira contra el exdictador Manuel Antonio Noriega que hizo énfasis en su ‘cara de piña’, siendo esta una caricatura que se convirtió en un símbolo de resistencia. “Todo el mundo la tenía escondida”, recordó Barrios durante una entrevista con La Estrella de Panamá, en el 2025. Barrios relató entre risas que llamaron al director del diario donde trabajaba para preguntar si él era el responsable de esa caricatura. “Yo le decía que cualquier día me podían encontrar en una zanja”, relató en aquel entonces.

Ahí, su jefe optó por protegerle alegando que el dibujo en cuestión no era suyo.

Esa caricatura terminó estampada en las camisetas durante la invasión estadounidense, dimensionando así un impacto que tuvo su crítica al autoritarismo.

Precisamente, ese sentido crítico no lo dejó de tener cuando le tocó retratar a las acciones y los personajes de los sucesivos gobiernos de la era democrática postinvasión. Si bien hay políticos que entienden las críticas mordaces como una afrenta, Barrios reconoció en una entrevista que le han llamado tanto presidentes y ministros de Estado, que le decían que gracias a una caricatura suya se dieron cuenta de que estaban haciendo algo mal en su gestión.

“Nosotros muchas veces reflejamos lo que está mal: la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos. Eso molesta. Pero es nuestra función. (...) No le gustamos a todo el mundo, pero el 90% de la gente ve la caricatura para saber qué está pasando. No necesitan leer. Con verla, ya saben”, explicó quien consideró al caricaturista Fernando Peña Morán como un hermano de vida. Su visión de la realidad no solo le ganó el aprecio de lectores y compañeros de profesión, sino que le valió ser ganador en cuatro ocasiones de los galardones que otorga la Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, que también premian a las mejores caricaturas del país.

Por otro lado, en 2024, la Universidad de Panamá le otorgó un reconocimiento por su excelencia profesional. También se ganó un galardón en el concurso ‘La Tirolesa’, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia y el Centro Latinoamericano de Periodismo. Además organizó eventos que se quedan en el subconsciente de quienes los visitaron.

Por ejemplo, en mayo de 2016 inauguró una exposición de caricaturas en honor a Roberto Gómez Bolaños, conocido por sus célebres papeles de ‘Chespirito’ y ‘El Chavo del 8’. En su inauguración, estuvo presente la actriz mexicana Florinda Meza, popularmente conocida como ‘Doña Florinda’.