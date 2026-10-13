Gabinete aprueba $4.8 millones en adendas para mantenimiento de helicópteros del Senan

El Consejo de Gabinete aprobó la noche de este 13 de octubre dos adendas a contratos de mantenimiento de helicópteros utilizados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), por un monto conjunto de $4,892,376.

Las autorizaciones corresponden a los proyectos de resolución 123-26 y 124-26, que contemplan trabajos de mantenimiento, reparaciones técnicas y ampliación de la vigencia contractual para cuatro aeronaves utilizadas en misiones de seguridad, rescate, evacuaciones aeromédicas y traslado de ayuda humanitaria.

La primera aprobación corresponde al proyecto de resolución 123-26, que autoriza la suscripción de la Adenda N.° 1 al contrato de servicios de mantenimiento aeronáutico de los helicópteros modelo AW139M, con matrículas AN-145 y AN-146, propiedad del Senan. El monto de esta adenda es de $1,085,125.

De acuerdo con la información presentada, durante la inspección y los trabajos de mantenimiento de ambas aeronaves se identificaron hallazgos técnicos que requerían correcciones obligatorias.

En el caso del helicóptero AN-145, se autorizaron las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad operacional, debido a que no atenderlas habría comprometido su capacidad de vuelo.

Mientras, las correcciones realizadas en el AN-146 representaron un incremento del monto original del contrato, por lo que se requiere cubrir los servicios prestados.

El Consejo de Gabinete también aprobó el proyecto de resolución 124-26, que autoriza la suscripción de la Adenda N.° 2 al contrato de servicios N.° DA-029-2022, suscrito entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Panamá Heliports Designer.

La adenda contempla un monto de $3,807,250, incluido el ITBMS, con lo que el valor total del contrato original aumenta a $9,591,093.

El contrato corresponde al mantenimiento aeronáutico de los helicópteros modelo AW139 con matrículas AN-139, serie 31451, y AN-142, serie 31470.

Además del incremento económico, la modificación extiende la vigencia contractual en 886 días calendario, para un total de 1,226 días.

Los trabajos incluyen las inspecciones programadas por el fabricante, correspondientes a los ciclos de dos y cuatro años de mantenimiento, para aeronaves que acumulan ocho años de uso.

Helicópteros apoyan operaciones de seguridad y rescate

Las cuatro aeronaves están destinadas a misiones de seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad nacional, así como al transporte de pasajeros y carga.

También se utilizan para el traslado de ayuda humanitaria, el apoyo logístico en distintas regiones del país y las evacuaciones aeromédicas en comunidades de difícil acceso.

Entre sus funciones se encuentra el apoyo a las labores de extinción de incendios forestales mediante el sistema Bambi Bucket, que permite transportar y descargar agua desde el aire.

Asimismo, los helicópteros contribuyen a las operaciones de seguridad nacional contra el narcotráfico y otros delitos relacionados.