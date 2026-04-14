Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 es lanzada con el Canal como invitado de honor

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 fue lanzada oficialmente este martes 14 de abril con un enfoque que combina literatura, historia y formación educativa, bajo el lema “La ruta de miles de historias”.

En esta edición, el Canal de Panamá será el invitado de honor, en el marco de los diez años de su ampliación, destacando su papel como símbolo de soberanía, conexión global y legado histórico.

El anuncio se realizó en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena con la participación de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; la ministra de Educación, Lucy Molinar; la historiadora Marixa Lasso; la presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali), Orit Btesh y el vicepresidente de Comunicación del Canal de Panamá, Eduardo Quiros.

Durante la presentación, Btesh destacó que esta edición reunirá a más de un centenar de escritores nacionales e internacionales, quienes compartirán con el público la riqueza de la literatura contemporánea. La feria se consolida así como un espacio de encuentro cultural que promueve el diálogo, el pensamiento crítico y el intercambio de ideas.

Por su parte, la ministra de Cultura, amplió su visión sobre el alcance de esta feria, destacando que no se trata únicamente de un evento puntual, sino de una estrategia cultural sostenida en el tiempo.

Herrera explicó que desde el Ministerio de Cultura se vienen impulsando pequeñas ferias del libro, talleres y encuentros literarios a lo largo del año en distintas provincias, con el objetivo de descentralizar el acceso a la lectura y llevar estas iniciativas a más comunidades.

“Para nosotros es motivo de orgullo de fortalecer la Feria Internacional del Libro de Panamá (...) qué mejor manera de celebrar la identidad nacional con todos aquellos escritores, historiadores, las letras, los libros, que los niños puedan ir al encuentro y celebrar con orgullo esa ruta colonial transístmica. En fin, toda una ruta que daba el Canal de Panamá y que es parte de las siete paralelas del mundo y que además ha dejado un legado histórico, global, de importancia territorial y que vamos a celebrarlo en el presente”, dijo Herrera.

Uno de los pilares de la FIL 2026 será su enfoque educativo. Bajo el sello “Aprendizaje al Despegue”, se desarrollarán más de 70 actividades dirigidas a estudiantes, incluyendo talleres de lectoescritura, encuentros con autores y espacios de divulgación científica. Además, más de 500 educadores participarán en el Congreso Nacional de Docentes y el Congreso de Bibliotecarios.

La feria también ofrecerá espacios de formación profesional, como el Seminario Internacional sobre Derecho de Autor, así como el seminario de periodismo titulado “Periodismo y libertad: la palabra como territorio de resistencia”, que contará con figuras como Cecilia Domeyko y Juan Villoro, y estará orientado a fortalecer la ética y la objetividad en el ejercicio periodístico.

En el ámbito cultural, la programación se ampliará con propuestas innovadoras. Entre ellas destaca el musical inédito “La historia de un istmo”, inspirado en los acontecimientos del Canal de Panamá, así como nuevas carteleras de teatro, espacios de literatura gastronómica con chefs internacionales y el proyecto FILustrazos, enfocado en la ilustración profesional en colaboración con aliados internacionales.

Asimismo, se habilitarán espacios de cine e historia con mesas de diálogo sobre el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, y se rendirá homenaje al reconocido arquitecto Frank Gehry, cuya obra ha contribuido a posicionar a Panamá en el escenario cultural global.

Los organizadores destacaron que la FIL Panamá es un proyecto de nación que se fortalece gracias al respaldo del Estado, el sector privado, las embajadas y diversos aliados estratégicos.

“Cuando un país apuesta por los libros, apuesta por su propio desarrollo”, afirmó Btesh, al invitar a la ciudadanía a participar en esta gran fiesta cultural.

Finalmente en representación de la voz de los escritores, la historiadora Marixa Lasso destacó que el interés de los jóvenes por la historia y la identidad no ha disminuido, sino que se mantiene vigente, ya que forma parte esencial de la naturaleza humana.

Lasso señaló que las personas “piensan históricamente” y a través de narrativas, por lo que, independientemente de los cambios en los medios, siempre existirá una curiosidad por el pasado y sus relatos.

“Los seres humanos pensamos históricamente, pensamos a través de la narrativa, entonces siempre es parte de lo que significa ser un ser humano. Y eso no cambia, podrá cambiar el medio de comunicación, podrá pasar de pergaminos escritos a TikTok, pero siempre nos interesan las maravillas”, dijo.