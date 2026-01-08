Lucho Gotti ”Tenemos que recordar quiénes somos y de dónde venimos”

Cuando estaba en la escuela secundaria había una materia que se llamaba 'Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos'. Ahí se veían todas esas cosas. Pero estoy seguro que simplemente se memorizaban esos conocimientos para pasar el examen y no le metían más mente.Yo creo que hay que seguir machacando esto con cierta regularidad, con cierta progresión, para recordarle a los panameños quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir sin intromisión de ningún otro estado, de ningún otro gobierno, de nadie más que nosotros mismos.Nosotros debemos tener la oportunidad de fijar nuestro destino y tratar de cumplirlo, y para saber dónde vas tienes que saber de dónde vienes. Eso es importantísimo para las generaciones actuales y del pueblo panameño para que no pierda el norte de lo que queremos en el futuro.