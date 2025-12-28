Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

<b>La actriz y cantante Brigitte Bardot</b>, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, <b>falleció a los 91 años</b>, informó este domingo <b>la fundación que lleva su nombre</b> en las redes sociales.<b>La protagonista de </b><i><b>’Y Dios creó a la mujer’</b></i><b> (1956), </b><i><b>’La verdad’</b></i><b> (1960) y </b><i><b>’El desprecio’</b></i><b> (1963)</b> era una de las <b>últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida</b>, tras el fallecimiento de <b>Alain Delon</b>, fallecido en 2024 a los 88 años.<b>La agencia pública francesa AFP</b> detalló que el deceso sucedió <b>en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa)</b>, por causas que <b>no fueron reveladas de momento</b>.Junto a su <b>corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla</b>, <b>Brigitte Bardot</b>, conocida por las siglas <b>BB</b>, tuvo también una <b>exitosa y más larga carrera en la música</b>.Quedó para los anales el single <i><b>’J’ai t’aime... moi, non plus’</b></i>, grabado originalmente en <b>1967</b> con su antiguo amante y <b>'enfant terrible' de la chanson française, Serge Gainsbourg</b>. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los <b>más que sensuales gemidos de Bardot</b>.Tras el cine, la célebre actriz inició una <b>segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales</b>. Sus fotos en <b>Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970</b> son todavía célebres.Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su <b>apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos</b> y se mostró cercana a <b>Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen</b>.También creó <b>polémica entre el movimiento feminista</b> por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.