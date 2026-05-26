Palma + Taller TO ganan el concurso internacional para la nueva sede del MAC Panamá

El proceso de selección incluyó múltiples rondas de evaluación y discusión colectiva por parte del jurado, integrado por <b>David Basulto</b>, <b>José Esparza Chong Cuy</b>, <b>Martha Thorne</b>, así como <b>Antonio Murzi</b> —presidente de la Junta Directiva del MAC Panamá—, <b>Graciela Quelquejeu de Chapman</b> —cofundadora del MAC Panamá— y los arquitectos asesores <b>Ramón Zafrani</b> y <b>Annamaria Zampogna</b>.Los miembros del jurado evaluaron las propuestas tomando en cuenta criterios de calidad arquitectónica, pertinencia territorial, viabilidad técnica y económica, sostenibilidad y programación institucional. El concurso de arquitectura fue coordinado por <b>Ginnette Gotti</b>.