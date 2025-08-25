‘Escribir con emociones no es cursi: es resistencia’

Soy la menor de ocho hermanos, lo cual ya supone una economía familiar difícil. Mi madre nos crió sola, un fenómeno muy común en México. En La cabeza de mi padre comienzo diciendo: <i>'Todos somos hijos de Pedro Páramo en México.'</i> Porque la mitad del país creció con un padre que se fue por cigarros y no volvió.Viví en una vecindad de la colonia Santa María la Ribera, un espacio donde la vida era colectiva: música de la vecina, vendedores ambulantes que gritaban, el microbús lleno de salsa a todo volumen. Crecí con la Sonora Santanera, Rubén Blades, la cumbia. Esa infancia suena a calle y comunidad, y eso se filtró inevitablemente en mi escritura.