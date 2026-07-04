Pensamiento sistémico en la integración de servicios de salud Minsa/CSS

La integración de sistemas duales o fragmentados ha sido emprendida por varios países latinoamericanos y europeos, con resultados, aprendizajes y advertencias relevantes para Panamá. En América Latina, los avances más significativos se observan en Uruguay, Costa Rica y Brasil, siendo España el referente europeo más cercano.Entre las enseñanzas que Panamá puede aprovechar es importante mencionar: El éxito de la transformación no será inmediato. Son procesos de largo aliento. (Costa Rica inició en 1973, Brasil en 1988, Uruguay, en el 2000, España en 1986).La gradualidad en la incorporación de los cambios es vital para asegurar la sostenibilidad política. (Uruguay)Integrar red y financiamiento simultáneamente. (Uruguay, España)Integrar las fuentes contributivas y fiscales en un fondo único (Uruguay).La separación clara entre rectoría y provisión - MINSA, y entre Seguridad Social y servicios de salud - CSS. (Costa Rica, Brasil, Uruguay).La descentralización a regiones es viable con un órgano nacional de coordinación, fondo de cohesión y cartera de servicios común garantizada. (España)El primer nivel de atención, con equipos territoriales adscritos, como columna vertebral del modelo (Costa Rica, Uruguay).Descentralización gerencial. (Brasil, España)Los acuerdos de gestión entre el nivel central y las regiones de salud ofrecen un modelo útil para la relación entre la gerencia nacional y la regional. (España)Pago por desempeño a los prestadores, ligados a metas asistenciales, como incentivo para la prevención y la atención en el primer nivel. (Uruguay)Reformas impulsadas por un amplio pacto político y social previo. (Uruguay)Amplia participación social en todos los niveles para fortalecer la legitimidad y la rendición de cuentas. (Brasil)