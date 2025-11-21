Primeros pasos de gobierno

Como primer designado de Amador Guerrero, José Domingo De Obaldía Gallegos se encargó de la presidencia por seis meses, cuando el titular pidió licencia del 24 de julio al 29 de diciembre de 1907.En ese periodo firmó el Decreto 126 de 9 de abril de 1906, el que creó el Instituto de Comercio e Idiomas, en el cual nombró rector al Dr. Ernesto Hoffmann, de nacionalidad alemana y a quien posteriormente se llamó para organizar y dirigir el Instituto Nacional, creado mediante Ley 22 de 1907 y organizado por el Decreto 17 de 1909, el que fue firmado por Eusebio Antonio Morales durante el posterior gobierno de De Obaldía como titular del Ejecutivo.Esta última institución educativa contó con la asesoría de don Justo Facio, pedagogo e intelectual oriundo de Veraguas, radicado por muchos años en Costa Rica, en donde fue ministro de Educación y de Relaciones Exteriores y también con la docencia de don Abel Bravo, otro panameño culto y dedicado. El doctor Hoffmann intentó reproducir en Panamá el currículo y, sobre todo, la disciplina de una institución educativa alemana y eso le valió algunas serias dificultades.Hasta ese entonces, la educación secundaria estuvo a cargo de la Congregación de Hermanos Cristianos.El Instituto Nacional habría de servir para ofrecer educación secundaria laica y, para punto de partida, de los primeros esfuerzos por organizar diversas formas de educación postsecundaria laicas. De Obaldía Gallegos también creó la Escuela de Artes y Oficios para proporcionar una educación más práctica.Ambas instituciones llegaron a tener una enorme importancia en forjar una nueva elite panameña de origen más popular que la anterior y que ayudó a conformar una creciente clase media panameña, con mayor conciencia nacional y hasta nacionalista.En el momento apropiado se constituyeron dos agrupaciones, una llamada Constitucional, la que postuló a la presidencia al liberal moderado y miembro del gobierno del doctor Amador Guerrero, don Ricardo Arias Feraud.Recordemos que este gobierno lo integraron conservadores y liberales por partes iguales, tal y como había sucedido con el gobierno provisional y la constituyente.La segunda agrupación se llamó Coalición Republicana, estaba formada en su mayoría por liberales, con algunos conservadores que postularon a la presidencia a José Domingo De Obaldía Gallegos, conservador moderado y eminente personalidad pública.