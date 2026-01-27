  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cultura
Cultura

‘Seamos felices, creativos y constructores’: Menchú en panel sobre cultura regional

El panel “La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe” inauguró el festival cultural ‘Voces por nuestra región’ del CAF.
El panel “La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe” inauguró el festival cultural ‘Voces por nuestra región’ del CAF.
Rigoberta Menchú se mostró contenta por tener la posibilidad de estar presente en Panamá.
Rigoberta Menchú se mostró contenta por tener la posibilidad de estar presente en Panamá.
Una presentación que resumió las particularidades de la cultura panameña dio inicio al festival ‘Voces por nuestra región’.
Una presentación que resumió las particularidades de la cultura panameña dio inicio al festival ‘Voces por nuestra región’.
Por
José Vilar
  • 28/01/2026 00:00
Durante el panel «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», celebrado en el Panama Convention Center, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la gestora cultural brasileña Keyna Eleison reflexionaron sobre el papel de la cultura como eje del cambio social, la memoria colectiva y el desarrollo inclusivo de la región

Como una oportunidad para visualizar el potencial de la cultura y dialogar sobre procesos inclusivos que no dejen a nadie atrás, se llevó a cabo ayer el panel “La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe”, que contó con la participación de la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, así como de la directora de Investigación y Contenido de la Bienal de las Amazonas, la brasileña Keyna Eleison. El conversatorio estuvo moderado por el curador y asesor artístico, también guatemalteco, Emiliano Valdés. Un conversatorio que se llevó a cabo en el marco del Festival de Ideas del CAF ‘Voces por nuestra región’.

El panel inició con un llamado significativo por parte de la Premio Nobel de la Paz 1992 al público para que “seamos felices, alegres, creativos y constructores”. “El creador nos recuerda hoy que somos una pequeñísima inspiración del universo (...) Estoy segura de que este festival marcará un antes y un después, porque esta es una convocatoria para más personas que buscan ser visibles”, expresó.

Asimismo, señaló que la región está repleta de vida y creatividad, e invitó a académicos, intelectuales y al público en general a hacer su parte en la potenciación de la cultura como eje del desarrollo regional. “Exhorto a los dirigentes y líderes a que sepan construir el desarrollo de la región; esto que estamos teniendo aquí es la inspiración de un pacto hacia el desarrollo”, reivindicó.

En este sentido, también hizo un llamado a actuar más y a pensar menos. “Ya hemos pensado tanto; lo importante es lo que vamos a hacer. Tengo casi medio siglo de mi vida abrazando culturas, pueblos, artistas, cineastas... Muchos de ellos quedaron en el silencio. Sin embargo, hicieron posible la identidad y el continente que amamos. Rendimos homenaje a aquellos que se atrevieron a soñar”, exhortó al público presente en el Panama Convention Center, en un mensaje en el que llamó al relevo generacional para preservar la memoria cultural de los pueblos.

Cuando llegó el turno de la panelista brasileña, la representante de la Bienal de las Amazonas no escatimó en elogios hacia Menchú, a quien recordó como una líder destacada que dejó huella en su niñez. Acto seguido, reafirmó la defensa esencial de la cultura como un bálsamo para los pueblos, especialmente para quienes, en determinados momentos, pueden verse acechados por la soledad.

“Muchas veces estamos en momentos de tristeza, pero la risa es la mejor venganza. Pensamos que estamos solos, que no hay nadie para nosotros. Nos reconocemos. El poder de reconocer la responsabilidad colectiva. La sonrisa no solo en las naciones. La cultura es el aporte de la memoria y la memoria es el aporte de la cultura. La niña que era en 1992 supo de Rigoberta... Muchas gracias por tu influencia en mi vida. Por esa influencia, siento la responsabilidad de compartir la cultura”, rememoró Eleison, quien hoy es una de las figuras más destacadas de la gestión cultural en Brasil.

En su intervención, Eleison señaló a su institución —la Bienal de las Amazonas— como un ejemplo de que, si bien existen obstáculos para desarrollar una infraestructura de políticas públicas culturales, es posible lograr una política coherente que responda a las necesidades del desarrollo cultural de la población.

Menchú, por su parte, destacó la espiritualidad, el desarrollo ancestral, la conciencia social y la autodeterminación como pilares fundamentales sobre los cuales debe basarse la cultura de la región. “Tenemos una coyuntura ideal que nos puede llevar por caminos menos conflictivos, a puntos comunes”, manifestó la líder social. Asimismo, sugirió profundizar los lazos entre los artistas contemporáneos y los pueblos indígenas, para que los primeros puedan reflejar mejor su realidad.

“Si queremos innovar, podemos dar un mensaje fundamental en la creación de las bellas artes que reúna el lenguaje de nuestro pasado histórico, pero también el lenguaje ancestral”, resumió.

La inauguración del Festival de Ideas

Con la premisa de convertir a la cultura como un motor de desarrollo regional y dar un impulso a la economía creativa, se inauguró ayer el Festival de Ideas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF “Voces por Nuestra Región”, el cual sirvió de antesala para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, el cual se llevará a cabo entre hoy y mañana en el Panama Convention Center.

En este evento participaron invitados de relevancia como la activista guatemalteca y Premio Nobel de La Paz 1992 Rigoberta Menchú, la periodista Carmen Aristegui, y los ministros de Cultura de Panamá y Costa Rica, Maruja Herrera y Jorge Rodríguez, respectivamente. También estuvieron presentes el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez y el líder del grupo de restauración Mario, el chef Mario Castrellon.

En total, son 107 panelistas del sector cultural que provienen tanto de América Latina como de Francia y España.

Durante todo el día se celebrarán encuentros que tendrán diversos temas sobre periodismo, inversión cultural, la memoria histórica, entre otros, que conciben a la cultura como una herramienta de bienestar social para los pueblos de América Latina y el Caribe.

La secretaria general de CAF Alejandra Claros aseguró que la cultura es el hilo conductor de la identidad.

“La cultura se siente, se vibra y lo mejor es que la podrán ver acá”, afirmó Claros, anticipándose así a la presentación que llevaron a cabo tanto el Ballet Nacional de Panamá como los demás exponentes del paisaje cultural panameño, como los bailes de los pueblos indígenas y de los que se practican con la pollera congo. También, no podían faltar los montunos y las polleras de gala, en una muestra artística en la que la ministra de Cultura Maruja Herrera fue una de sus participantes.

Ya terminada su intervención artística, la ministra de Cultura Maruja Herrera —vestida de pollera de gala tras deleitar a los presentes con una presentación de “El Punto”— calificó el día de hoy como “extraordinario” y el encuentro como “un primer gran paso” para robustecer las políticas culturales de la región.

La titular del Ministerio manifestó además que la cultura es una brújula en los tiempos difíciles. “La cultura también es un vehículo de identidad, dignidad y bienestar colectivo (...) Buscamos construir un Panamá orgulloso y cohesionado en torno a su cultura”, reafirmó Herrera, resaltando la creación de la Ley General de Cultura como base de las políticas públicas culturales que trascienden gobiernos. La ministra igualmente hizo alusión al Plan Nacional de Culturas, el cual todavía está en desarrollo.

El presidente ejecutivo de CAF Sergio Díaz-Granados recordó que este festival de ideas es la antesala al Foro Económico Internacional “América Latina y el Caribe” y valoró las ideas como herramientas para resolver los retos que presenta la región en su conjunto.

“La cultura conecta nuestra esencia, refleja nuestras raíces y nos da el potencial que necesitamos. La gestión cultural es un pilar fundamental de nuestra acción institucional. La cultura nos ayuda a crear sociedades llenas de paz y creatividad”, resaltó.

Así mismo, delineó la estrategia cultural del CAF: la educación artística, el fomento de la lectura y la escritura en alianza con la Fundación Gabo, la revitalización de los museos y teatros, el apoyo a los artistas y el resguardo al patrimonio histórico regional.

“La cultura es un puente de generaciones y sueños, podemos construir sociedades con más confianza y esperanza, y lo hacemos en la semana de América Latina y el Caribe”, resaltó Díaz-Granados.

Sergio Díaz-Granados
Presidente ejecutivo del CAF
La cultura es un puente de generaciones y sueños, podemos construir sociedades con más confianza y esperanza, y lo hacemos en la semana de América Latina y el Caribe.”
VIDEOS
Lo Nuevo