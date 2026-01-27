‘Seamos felices, creativos y constructores’: Menchú en panel sobre cultura regional

Como una oportunidad para visualizar el potencial de la cultura y dialogar sobre procesos inclusivos que no dejen a nadie atrás, se llevó a cabo ayer el panel “La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe”, que contó con la participación de la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, así como de la directora de Investigación y Contenido de la Bienal de las Amazonas, la brasileña Keyna Eleison. El conversatorio estuvo moderado por el curador y asesor artístico, también guatemalteco, Emiliano Valdés. Un conversatorio que se llevó a cabo en el marco del Festival de Ideas del CAF ‘Voces por nuestra región’.

El panel inició con un llamado significativo por parte de la Premio Nobel de la Paz 1992 al público para que “seamos felices, alegres, creativos y constructores”. “El creador nos recuerda hoy que somos una pequeñísima inspiración del universo (...) Estoy segura de que este festival marcará un antes y un después, porque esta es una convocatoria para más personas que buscan ser visibles”, expresó.

Asimismo, señaló que la región está repleta de vida y creatividad, e invitó a académicos, intelectuales y al público en general a hacer su parte en la potenciación de la cultura como eje del desarrollo regional. “Exhorto a los dirigentes y líderes a que sepan construir el desarrollo de la región; esto que estamos teniendo aquí es la inspiración de un pacto hacia el desarrollo”, reivindicó.

En este sentido, también hizo un llamado a actuar más y a pensar menos. “Ya hemos pensado tanto; lo importante es lo que vamos a hacer. Tengo casi medio siglo de mi vida abrazando culturas, pueblos, artistas, cineastas... Muchos de ellos quedaron en el silencio. Sin embargo, hicieron posible la identidad y el continente que amamos. Rendimos homenaje a aquellos que se atrevieron a soñar”, exhortó al público presente en el Panama Convention Center, en un mensaje en el que llamó al relevo generacional para preservar la memoria cultural de los pueblos.

Cuando llegó el turno de la panelista brasileña, la representante de la Bienal de las Amazonas no escatimó en elogios hacia Menchú, a quien recordó como una líder destacada que dejó huella en su niñez. Acto seguido, reafirmó la defensa esencial de la cultura como un bálsamo para los pueblos, especialmente para quienes, en determinados momentos, pueden verse acechados por la soledad.

“Muchas veces estamos en momentos de tristeza, pero la risa es la mejor venganza. Pensamos que estamos solos, que no hay nadie para nosotros. Nos reconocemos. El poder de reconocer la responsabilidad colectiva. La sonrisa no solo en las naciones. La cultura es el aporte de la memoria y la memoria es el aporte de la cultura. La niña que era en 1992 supo de Rigoberta... Muchas gracias por tu influencia en mi vida. Por esa influencia, siento la responsabilidad de compartir la cultura”, rememoró Eleison, quien hoy es una de las figuras más destacadas de la gestión cultural en Brasil.

En su intervención, Eleison señaló a su institución —la Bienal de las Amazonas— como un ejemplo de que, si bien existen obstáculos para desarrollar una infraestructura de políticas públicas culturales, es posible lograr una política coherente que responda a las necesidades del desarrollo cultural de la población.

Menchú, por su parte, destacó la espiritualidad, el desarrollo ancestral, la conciencia social y la autodeterminación como pilares fundamentales sobre los cuales debe basarse la cultura de la región. “Tenemos una coyuntura ideal que nos puede llevar por caminos menos conflictivos, a puntos comunes”, manifestó la líder social. Asimismo, sugirió profundizar los lazos entre los artistas contemporáneos y los pueblos indígenas, para que los primeros puedan reflejar mejor su realidad.

“Si queremos innovar, podemos dar un mensaje fundamental en la creación de las bellas artes que reúna el lenguaje de nuestro pasado histórico, pero también el lenguaje ancestral”, resumió.