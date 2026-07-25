Una agitada asamblea de vecinos

Para Arturo Wong la palabra clave para la convivencia es justamente la empatía. 'Para convivir con el otro, con el extraño, incluso con las personas que amamos, si no hay empatía no hay forma', afirma. Lamentablemente la forma como vivimos el día de hoy, más guiada al individualismo afecta la forma en que nos comportamos en comunidad. 'Sin lugar a dudas. Y honestamente, no le veo solución. El individualismo es una vorágine que nos hará extinguir como especie. No sé si pronto, pero lo hará', sentencia.Esperemos que no sea pronto y mientras tanto, una dosis de risa y reflexión pueden hacer mucho bien. La comedia, en este caso, es una herramienta infalible para reflejar verdades y hacernos mirar en un espejo. Joaquín llega al edificio, ninguno allí lo conoce, sin embargo, ya tomaron una decisión.Se tiene el derecho al voto, pero la voluntad de la mayoría puede dejar de ser democrática. 'La democracia es un sistema de paradojas porque actualmente es el único sistema que se resiste a los totalitarismos. Sin embargo, es engañosa, porque lo que la mayoría vota o pide no es lo más conveniente, ni lo mejor. Al final, se trata de cómo un poder logra la mayoría para imponerse', analiza.