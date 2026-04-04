De ‘Barrabás’ a creyente: la historia real del actor de ‘La Pasión de Cristo’ que impacta en redes

A más de dos décadas del estreno de La Pasión de Cristo, una historia detrás de cámaras vuelve a captar la atención del público y se viraliza en redes sociales: la del actor italiano Pietro Sarubbi, recordado por su papel como Barrabás en la icónica película dirigida por Mel Gibson.

En medio del auge de contenidos religiosos durante la Semana Santa, el nombre de Sarubbi ha resurgido por un testimonio que, aunque no es nuevo, sigue generando impacto: su conversión al cristianismo tras participar en el rodaje del filme.

Una escena que cambió su vida

Sarubbi, quien interpretó al prisionero liberado en lugar de Jesús, ha contado en diversas entrevistas que durante la grabación vivió una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

Según su relato, el momento clave ocurrió cuando cruzó miradas por primera vez con el actor que interpretaba a Jesús.

“Sentí como una corriente eléctrica... como si estuviera viendo a Jesús realmente”, ha dicho el actor sobre ese instante.

Ese encuentro, que formaba parte de una escena cuidadosamente dirigida, terminó convirtiéndose en una experiencia personal profunda.

De búsqueda espiritual a fe

Antes de ese episodio, Sarubbi ya había recorrido distintos caminos en busca de respuestas. Vivió experiencias en monasterios, practicó meditación y exploró diversas corrientes espirituales, sin lograr llenar un vacío interno.

Sin embargo, tras su participación en la película, asegura haber encontrado finalmente esa respuesta en el cristianismo, una transformación que incluso lo llevó a escribir sobre su proceso personal.