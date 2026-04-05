Del cine nacional al internacional: así llega el IFF Panamá 2026

Esta semana inicia la décimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), que se celebrará del 9 al 12 de abril y reunirá a cinéfilos, realizadores y figuras del ámbito cultural en un espacio dedicado a promover el séptimo arte. El evento no solo busca exhibir lo mejor del cine nacional e internacional, sino también generar reflexión sobre el fortalecimiento de la industria cinematográfica en Panamá y abrir nuevas miradas a través de producciones latinoamericanas y globales.

La película de apertura será el documental peruano ‘Runa Simi’, de Augusto Segarra, que sigue a un indígena que, junto a su hijo, intenta doblar El Rey León al quechua. Se proyectará el 10 de abril en el Teatro Nacional. La clausura estará a cargo de ‘Milly, la reina del merengue’, dirigida por Leticia Tonos, que retrata la vida de la cantante dominicana Milly Quezada, y se presentará el 12 de abril en el mismo escenario.

La programación del festival se divide en varias secciones: ‘Perspectiva Panamá’, ‘Historias de Centroamérica y el Caribe’, ‘Portal Iberoamericano’, ‘Portal Internacional’ y ‘Para Toda la Familia’. En ‘Perspectiva Panamá’, dedicada al cine nacional, destacan títulos como ‘Paraíso Tropical’ de Abner Benaim, que investiga el atentado al avión de Alas Chiricanas en 1994; ‘En busca del Indio Conejo’, sobre una leyenda indígena; ‘Caja Rápida’ de Jeico Castro Ferrari;, ‘Cautiverio’ de Omar Calvo y Sebastián Jiménez Franco, ‘Saloma’ del cineasta Miguel González; ‘Cabeza de Ratón’ de Martín Proaño Mattoli y ‘El viaje de Kokorrdit’, de Elio Cunampio y Guido Bilbao.

En ‘Historias de Centroamérica y el Caribe’ sobresalen ‘Cordillera de Fuego’ (Guatemala), sobre una comunidad que vive cerca de un volcán activo, y el documental ‘El Monaguillo, el Cura y el Jardinero’ (Costa Rica), que aborda denuncias de abuso dentro de la Iglesia.

La sección ‘Portal Iberoamericano’ incluye producciones como ‘Belén’ (Argentina), centrada en la defensa legal de una mujer encarcelada tras un aborto espontáneo, y ‘Calle Málaga’, que sigue la vida de una mujer mayor en Tánger enfrentando un giro inesperado. En tanto, ‘Portal Internacional’ presenta propuestas como Un fantasma para servirte, una historia surrealista sobre una mujer que regresa como espíritu tras morir por contaminación, y una biografía del escritor Franz Kafka dirigida por Agnieszka Holland.

El apartado ‘Para Toda la Familia’ incluye títulos como ‘Olivia y el terremoto invisible’ y el documental ‘Ocean’, del naturalista David Attenborough. La programación completa y horarios pueden consultarse en el sitio web oficial del festival.

La cartelera completa se puede consultar en el sitio web www.iffpanama.ong.