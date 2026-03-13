Del grano a la barra: La experiencia educativa del cacao en Panamá

A 11 meses de su apertura en el Casco Antiguo, el <b>Museo del Cacao y el Chocolate </b>se ha consolidado como una pieza clave en la oferta cultural de la ciudad de Panamá. En el marco de <b>Expocomer 2026</b>, Felipe Coronel, representante de la institución, resaltó que el espacio —ubicado entre las calles 12 y 13 oeste— se ha convertido en el museo temático más grande de la región, albergando una colección de más de 1,200 piezas distribuidas en cinco niveles.El proyecto nace con una vocación académica y cultural antes que comercial. Actualmente, el museo desarrolla programas dirigidos a escuelas y niños, permitiendo que los visitantes descubran la historia del cacao a través de 20 estaciones interactivas con audioguías. <i>'Queremos posicionar la marca país y que la excelencia del turismo se vea reflejada en lugares de primer nivel para quienes nos visitan a diario'</i>, explicó Coronel en una entrevista con<b> La Estrella de Panamá</b>.Uno de los pilares del museo es la <b>Sala Panamá</b>, un espacio dedicado exclusivamente a promover el grano local. Según Coronel, el cacao de Bocas del Toro es uno de los protagonistas de la muestra y del laboratorio de fabricación ubicado en el segundo piso, donde los visitantes pueden observar el proceso bajo la filosofía from bean to bar (del grano a la barra).Además de la exposición histórica, el museo ofrece experiencias donde los usuarios pueden interactuar con maestros chocolateros y personalizar sus propios productos. Esta dinámica busca no solo entretener, sino educar sobre la calidad de las variedades panameñas, que incluyen combinaciones con frutas típicas como maracuyá, mango y piña.Hacia la exportación de culturaAunque actualmente el museo se enfoca en el mercado local y el turismo receptivo, Coronel adelantó que el<i> 'master plan'</i> de la organización contempla cruzar fronteras. Su presencia en Expocomer responde a este interés de establecer alianzas con proveedores y actores de la región para seguir impulsando la cultura del cacao panameño a nivel internacional.