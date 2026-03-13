Del grano a la barra: La experiencia educativa del cacao en Panamá

A 11 meses de su apertura en el Casco Antiguo, el Museo del Cacao y el Chocolate se ha consolidado como una pieza clave en la oferta cultural de la ciudad de Panamá. En el marco de Expocomer 2026, Felipe Coronel, representante de la institución, resaltó que el espacio —ubicado entre las calles 12 y 13 oeste— se ha convertido en el museo temático más grande de la región, albergando una colección de más de 1,200 piezas distribuidas en cinco niveles.

El proyecto nace con una vocación académica y cultural antes que comercial. Actualmente, el museo desarrolla programas dirigidos a escuelas y niños, permitiendo que los visitantes descubran la historia del cacao a través de 20 estaciones interactivas con audioguías.

“Queremos posicionar la marca país y que la excelencia del turismo se vea reflejada en lugares de primer nivel para quienes nos visitan a diario”, explicó Coronel en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Uno de los pilares del museo es la Sala Panamá, un espacio dedicado exclusivamente a promover el grano local.

Según Coronel, el cacao de Bocas del Toro es uno de los protagonistas de la muestra y del laboratorio de fabricación ubicado en el segundo piso, donde los visitantes pueden observar el proceso bajo la filosofía from bean to bar (del grano a la barra).

Además de la exposición histórica, el museo ofrece experiencias donde los usuarios pueden interactuar con maestros chocolateros y personalizar sus propios productos. Esta dinámica busca no solo entretener, sino educar sobre la calidad de las variedades panameñas, que incluyen combinaciones con frutas típicas como maracuyá, mango y piña.

Hacia la exportación de culturaAunque actualmente el museo se enfoca en el mercado local y el turismo receptivo, Coronel adelantó que el “master plan” de la organización contempla cruzar fronteras. Su presencia en Expocomer responde a este interés de establecer alianzas con proveedores y actores de la región para seguir impulsando la cultura del cacao panameño a nivel internacional.