Del Perú a Panamá: el origen de la visión integracionista de Simón Bolívar

Uno de los aspectos más destacados por ambos especialistas fue el papel fundamental que desempeñó el Perú en la gestación del Congreso Anfictiónico.Bákula recordó que Simón Bolívar firmó la convocatoria al Congreso desde Lima el 7 de diciembre de 1824, apenas dos días antes de la victoria patriota en la Batalla de Ayacucho, considerada el acontecimiento militar que selló la independencia sudamericana.La convocatoria fue suscrita junto al entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Faustino Sánchez Carrión, figura clave en la consolidación republicana peruana.'Es muy significativo que Bolívar firmara esa invitación desde Lima antes incluso de conocer el resultado de Ayacucho', señaló la historiadora.Por su parte, Gálvez recordó que Bolívar llegó al Perú por invitación del propio Congreso peruano, en momentos en que el país enfrentaba el desafío de completar su independencia tras la salida del libertador argentino José de San Martín.'El Perú era considerado el principal bastión del poder español en América. Tanto San Martín como Bolívar comprendían que la independencia continental dependía de la consolidación de la independencia peruana', explicó.Las batallas de Junín y Ayacucho, agregó Bákula, no solo tuvieron un significado militar para el Perú, sino para todo el continente, pues representaron el golpe definitivo contra la presencia española en América del Sur.