Dr. Guillermo Rodríguez Navarrete: la ciencia detrás de una alimentación saludable y sostenible

En una era dominada por dietas virales, soluciones exprés y mensajes contradictorios sobre alimentación, la nutrición se ha convertido en uno de los temas más debatidos, y mal interpretados, de la salud contemporánea. En ese escenario, la visita a Panamá del Dr. Guillermo Rodríguez Navarrete, conocido internacionalmente como Nutrillermo, plantea una pausa necesaria para volver a la evidencia científica, la fisiología humana real y la responsabilidad individual. El Dr. Guillermo Rodríguez Navarrete es una de las voces más influyentes en nutrición basada en evidencia a nivel internacional.

Su enfoque parte de una definición clara de lo que hoy debe entenderse como nutrición moderna: una integración honesta entre ciencia, fisiología y contexto de vida. Para él, alimentarse no es repetir dogmas heredados ni limitarse a contar calorías, sino comprender cómo los alimentos interactúan con las hormonas, el metabolismo, el sistema nervioso, el entorno y los hábitos cotidianos. “Hoy es más necesaria que nunca porque vivimos en una paradoja: nunca hubo tanta información disponible y, al mismo tiempo, tanta confusión.

Enfermedades que antes eran excepcionales ahora son la norma, incluso en edades tempranas.”, explica. Mientras el acceso al conocimiento se multiplica, enfermedades que antes eran excepcionales hoy se vuelven habituales, incluso en edades tempranas. “La nutrición moderna surge como una respuesta a ese escenario: una herramienta para devolver criterio, coherencia y responsabilidad a algo tan básico, y tan poderoso, como comer” señala.

Uno de los principales errores que identifica en la población es la búsqueda constante de atajos. Según el especialista, muchas personas esperan soluciones rápidas para problemas que se han construido durante años, informándose a través de titulares llamativos, modas pasajeras o figuras influyentes que no explican el contexto fisiológico de lo que promueven.

A esto se suma la creencia de que existe una fórmula universal válida para todos, cuando en realidad la nutrición es un proceso de adaptación individual. Ignorar esta realidad suele conducir a frustración, culpa y abandono. Gran parte de su trabajo científico se ha centrado en el consumo excesivo de azúcar y su vínculo con enfermedades crónicas modernas.

Para Rodríguez Navarrete, el problema es profundo y estructural. “El exceso de azúcar está implicado en obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso, inflamación crónica, alteraciones hormonales y deterioro metabólico generalizado. Sin embargo, sigue subestimando porque está normalizado culturalmente y profundamente integrado en la industria alimentaria”, dice. Además, advierte sobre el azúcar “invisible”: aquel presente en productos percibidos como saludables. Mientras el debate se limite a considerarlo un simple exceso calórico y no un verdadero disruptor metabólico, el problema seguirá creciendo sin ser abordado de raíz.

En un entorno digital saturado de dietas virales y desinformación, el Dr. Guillermo Rodríguez Navarrete propone filtros claros para distinguir la evidencia científica de una simple tendencia. El primero es desconfiar de los extremos y de las promesas rápidas. El segundo, observar si quien comunica entiende y explica la fisiología humana o si solo repite resultados sin detallar mecanismos. El tercero, evaluar si el mensaje promueve autonomía o dependencia. “La buena información empodera”, afirma, “no genera miedo ni adicción a un método”.

Durante su estadía en Panamá, el especialista liderará dos masterclasses dirigidas a públicos distintos: una para el público general y otra para profesionales de la salud. La diferencia esencial, aclara, no está en la relevancia del contenido, sino en su profundidad técnica. El público general recibirá herramientas claras, comprensibles y aplicables desde el primer día, mientras que médicos, nutricionistas y otros especialistas se enfrentarán a modelos fisiológicos avanzados, revisión crítica de evidencia y a cuestionamientos directos de conceptos aprendidos durante su formación académica.

En su trabajo con profesionales de la salud, el Dr. Rodríguez Navarrete identifica vacíos de formación recurrentes. El principal es la desconexión entre la bioquímica y la práctica clínica real. Muchos conocen marcadores, pero no comprenden procesos. La nutrición, señala, se ha enseñado de forma fragmentada, sin integrar metabolismo, hormonas, ritmo circadiano, microbiota y entorno.

A esto se suma un déficit de pensamiento crítico, donde se aceptan guías sin cuestionar cómo se construyeron ni a quién benefician. Sobre los mitos de la alimentación el doctor señala: “existen muchos, pero todos comparten un riesgo común: simplifican en exceso algo que es profundamente complejo. Mitos como demonizar grasas naturales, glorificar productos ultraprocesados “light” o creer que comer menos siempre es mejor han tenido consecuencias graves en la salud poblacional.”

Aclararlos no solo impacta el cuerpo, sino también la relación emocional que las personas establecen con la comida, su energía diaria y su autoestima. Este enfoque crítico y educativo dio origen a iniciativas como NutriAcademy y Nutri11, proyectos desarrollados bajo estrictos criterios científicos.

Según explica, surgieron de una mezcla de responsabilidad y frustración: responsabilidad por el conocimiento adquirido y frustración ante la forma en que la ciencia nutricional se distorsiona para vender soluciones mediocres. NutriAcademy busca formar criterio, no seguidores, mientras que Nutri11 demuestra que es posible crear productos coherentes con la fisiología humana sin recurrir a marketing engañoso.

El mensaje final del Dr. Rodríguez Navarrete al público panameño es claro: nadie va a cuidar mejor su salud que cada persona por sí misma. La salud, subraya, no empieza en una consulta ni termina en un suplemento, sino en las decisiones diarias relacionadas con la alimentación, el descanso, el manejo del estrés y el respeto por el propio cuerpo. “Panamá tiene un enorme potencial humano. Estas masterclasses no son un evento más; son una invitación a recuperar ese potencial desde la base”, concluye.