Eclipse Lunar: ¿Será visible en Panamá el eclipse del 7 septiembre?

Los amantes de los eventos astronómicos se están preparando para este domingo 7 de septiembre, cuando será posible observar un eclipse total de Luna.

Este eclipse, que ha sido denominado en España como la Luna de Sangre, será visible desde gran parte del mundo. Los reportes especializados establecen que podrá verse en Europa, África, Asia y Oceanía. En Asia y Australia Occidental será visto en su totalidad.

Los eclipse de luna ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre este satélite.

Cuando esto ocurre, la Luna cambia su totalidad a rojo, de allí el nombre de Luna de Sangre. Para este 7 de septiembre, la estimación es que la Luna esté roja durante 82 minutos.

¿Dónde podrá verse el eclipse total de Luna?

Según el sitio especializado, StarWalk este fenómeno podrá verse completo en varios lugares del mundo, en otros solo será visible parcialmente.

- Eclipse completo visible desde partes de Australia, India, Asia Central, algunas regiones de Rusia, Japón y África Oriental.

- Una parte del eclipse total visible desde Europa, Asia, el este de Australia, África y Nueva Zelanda.

- El eclipse no será visible desde América.