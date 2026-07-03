El arte de elegir: ¿Quién alimenta tus sueños y quién agota tu ambición?

Pasamos gran parte del día rodeados de estímulos, notificaciones y personas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a evaluar el impacto real que tienen los demás en nuestra salud mental, nuestra motivación y nuestro futuro. Una contundente frase atribuida al autor Lewis Howes, y que circula con fuerza en las redes nos invita a una profunda reflexión: 'Hay personas que te hacen soñar en grande tras una sola conversación. Otras, agotan tu ambición en cinco minutos. Elige sabiamente'.Esta premisa, encierra una verdad psicológica innegable. Los seres humanos somos criaturas profundamente sociales y, querámoslo o no, absorbemos la energía, el optimismo o el escepticismo de quienes nos rodean. No se trata de una cuestión mística, sino de neurociencia pura: nuestras neuronas espejo tienden a imitar los estados emocionales de nuestro entorno.Nos encontramos entonces frente a este tipo de personas: