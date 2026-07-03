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Vida y cultura

El arte de elegir: ¿Quién alimenta tus sueños y quién agota tu ambición?

Una conversación puede convertirse en el impulso necesario para fortalecer la confianza y ampliar la visión sobre las propias metas.
Una conversación puede convertirse en el impulso necesario para fortalecer la confianza y ampliar la visión sobre las propias metas.
Por
Paula Cabalen
  • 04/07/2026 00:00
Los seres humanos somos criaturas profundamente sociales y, querámoslo o no, absorbemos la energía, el optimismo o el escepticismo de quienes nos rodean

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Pasamos gran parte del día rodeados de estímulos, notificaciones y personas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a evaluar el impacto real que tienen los demás en nuestra salud mental, nuestra motivación y nuestro futuro. Una contundente frase atribuida al autor Lewis Howes, y que circula con fuerza en las redes nos invita a una profunda reflexión: “Hay personas que te hacen soñar en grande tras una sola conversación. Otras, agotan tu ambición en cinco minutos. Elige sabiamente”.

Esta premisa, encierra una verdad psicológica innegable. Los seres humanos somos criaturas profundamente sociales y, querámoslo o no, absorbemos la energía, el optimismo o el escepticismo de quienes nos rodean. No se trata de una cuestión mística, sino de neurociencia pura: nuestras neuronas espejo tienden a imitar los estados emocionales de nuestro entorno.

Nos encontramos entonces frente a este tipo de personas:

El catalizador de la grandeza

Todos hemos experimentado alguna vez ese encuentro fortuito o esa charla de café con alguien que irradia entusiasmo. Son individuos que no solo escuchan nuestras ideas, sino que las expanden, desafían nuestros límites de forma constructiva y nos dejan con una vibrante sensación de que todo es posible. Una sola conversación con ellos actúa como un catalizador que enciende la chispa de la creatividad y la autoconfianza. Te impulsan a mirar el horizonte con ambición, recordándote tu propio potencial. ¿Se te viene en mente quién en tu entorno es así? ¿Qué sientes al pensar en esa persona?

Los ladrones de energía y metas

En el extremo opuesto se encuentran los que la psicología popular denomina “vampiros emocionales” o perfiles crónicamente pesimistas. Son personas que, a menudo sin una mala intención explícita, desarman cualquier proyecto con un diluvio de dudas, críticas destructivas o quejas sistemáticas. Cinco minutos a su lado bastan para sentir un peso invisible sobre los hombros. Su escepticismo actúa como un ancla que frena el crecimiento ajeno, sembrando el miedo al fracaso mucho antes de haber comenzado a caminar.

¿Apareció alguna persona en tu mente mientras leías esta descripción? ¿Qué has sentido?

Eres responsable por la elección

Este mensaje es directo y no admite excusas: la elección es nuestra. A menudo justificamos la permanencia de personas que drenan nuestra ambición por mera costumbre, nostalgia o compromiso social. Si bien es humano pasar por malas rachas y apoyar a nuestros seres queridos en momentos difíciles, la exposición constante a una mentalidad derrotista puede terminar por marchitar nuestros propios anhelos.

Proteger nuestra ambición no es un acto de egoísmo; es un acto de preservación personal. Diseñar conscientemente nuestro círculo social, buscando mentores, amigos que sumen y entornos que inspiren, es el primer paso para alcanzar cualquier meta.

La próxima vez que termines una conversación, haz una pausa y evalúa: ¿Te sientes con ganas de comerte el mundo o con ganas de rendirte?

Escucha esa señal y, tal como nos recuerda la advertencia en el lienzo negro de la imagen, elige sabiamente.

Estoy aquí para cuando decidas trabajar el tema! En forma personal o corporativa.

Buen fin de semana!

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