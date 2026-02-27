El arte de habitarse: Sentir es el antídoto al pensamiento crónico

El pensamiento excesivo o overthinking funciona como un bucle infinito. Es una forma de 'hacer algo' sin moverse del sitio. Cuando pensamos de más, solemos habitar en dos tiempos que no existen: el pasado (rumiación y arrepentimiento) o el futuro (ansiedad y control).Mientras tanto, el cuerpo, el único vehículo que realmente posee la verdad de nuestra experiencia, espera pacientemente a que regresemos a él. El cuerpo no entiende de conceptos abstractos, entiende de temperaturas, presiones, ritmos y pulsaciones. Al ignorarlo, perdemos la brújula más precisa que tenemos para navegar la realidad.