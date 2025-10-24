‘El Brujo: Julio Zachrisson’ llega a los cines

Reconocido como uno de los artistas panameños más relevantes del siglo XX, Julio Zachrisson (1927 – 2021) se sitúa hoy a la par de los grandes maestros de la plástica latinoamericana y mundial.

A lo largo de seis décadas de carrera —una, dicho sea de paso, excepcionalmente prolífica— alcanzó un dominio técnico propio de quien dedica su vida a explorar los límites de la creación.

Su obra fluctuó entre la pintura, la escultura y el grabado; la disciplina que afianzó su prestigio internacional. Pero en sus aguafuertes, puntas secas y litografías se percibe algo más que destreza: un ojo crítico y una inventiva mordaz.

Desde muy joven asumió su vocación y, movido por una sed insaciable de conocimiento, recorrió Centroamérica y Europa. Como pocos, Zachrisson supo enriquecerse de aquellos viajes sin diluir jamás su identidad.

De la diversidad de culturas y tradiciones que encontró en el camino, cultivó un lenguaje visual tan vasto que, al contemplarse en conjunto, deja a la crítica preguntándose: ¿Cuántos mundos pueden habitar en un solo hombre? En la obra de Zachrisson, tal vez sean miles al mismo tiempo.

El magnetismo de su universo despertó la curiosidad de un grupo de jóvenes cineastas panameños: la productora Cine Animal, quienes encontraron en él un legado que merecía ser conocido y contado en la gran pantalla.

Durante casi siete años, Trillo Guardia, Tomás Cortés y Carolina Borrero, visitaron a Zachrisson, quien ya se encontraba en el último capítulo de su vida, con el objetivo de profundizar en su obra y filosofía para crear una película animada basada en sus grabados: Toro Volandero, prevista para estrenarse a finales del 2027.

Pero la muerte del maestro, quien se había convertido en un amigo íntimo para el grupo de jóvenes cineastas, marcó un punto de giro y cambió el rumbo del proyecto. Su partida los llevó a replantearse todo y, en medio del duelo, nació una certeza: la película debía rendirle homenaje a su legado.

Así nació ‘El Brujo: Julio Zachrisson’, un documental que reúne años de investigación con material que el equipo había recopilado sin intención alguna de mostrarlo al público. De ahí el encanto, la frescura y la cercanía que cautiva al espectador. Su fuerza radica en la naturalidad de esas imágenes.

La cámara no impone ni pretende: es testigo silencioso de una amistad intergeneracional que retrata la dimensión humana del artista.