‘El Brujo: Julio Zachrisson’ llega a los cines

Más allá de la película, Trillo Guardia y Tomás Cortés, impulsaron la creación del proyecto Legado Zachrisson, un acervo documental y artístico de alto valor histórico y cultural para la región iberoamericana y Panamá. El archivo digital reúne grabados, dibujos, bocetos, manuscritos, audioguías, fotografías y materiales personales, que resguardan más de seis décadas de historia y producción artística.Como parte del proyecto, Cine Animal coordinó en Madrid la digitalización de más de 450 grabados originales con el apoyo de Libnova, empresa especializada en preservación digital. A su vez, y en colaboración con la Biblioteca Nacional de Panamá, el colectivo digitalizó bocetos, documentos, dibujos y otras obras sobre papel, lo que permitió organizar el fondo en distintas secciones y series temáticas. Por último, en el estudio del artista, el equipo realizó un respaldo integral de documentos personales y fotografías familiares con el fin de resguardar su vida y su obra para las nuevas generaciones de panameños.El proyecto incluye además un cuadro de clasificación archivística preliminar, actualmente en revisión dentro del Diplomado Ibermemoria 2025, que consolida su rigor técnico y académico.Fundada en 2014, Cine Animal, S.A. es una productora panameña comprometida con fortalecer la identidad, la memoria y la representación cultural del país. Su trabajo combina ética, estética y una visión política que concibe el arte como una poderosa herramienta de transformación social.El Legado Zachrisson, iniciado en 2018 junto al propio artista y su familia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y diversas instituciones internacionales, fue posible gracias a una labor sostenida de investigación, catalogación y conservación. El colectivo ha resguardado un patrimonio que hoy se proyecta en la gran pantalla como testimonio vivo de la creación.