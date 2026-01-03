El camino del karate

Nuestro país cuenta con una gran cantidad de practicantes de artes marciales y por supuesto entre ellos, los karatekas en diversas denominaciones. Hemos amasado una ingente cantidad de medallas en diferentes eventos en el extranjero y competencias internacionales en nuestro país. Ahora que mis hijas practican un arte marcial no competitivo, he reavivado los recuerdos de mis días de karateka, tal vez por eso me alegró tanto saber saber que en febrero tendremos la visita de Sandra Sánchez, la Campeona Olímpica de Karate en la Olimpíadas de Verano 2020, quien además cuenta con medallas en muchas otras competencias.Este 2026 inicia con buen pie, ya que la Okinawa Goju Ryu Karatedo Kyokai de Panamá, contará no solo con la presencia de Sandra, sino también del entrenador internacional Jesús del Moral, experto y especialista en preparación de Kata deportivo, quienes impartirán un seminario técnico de Kata. Informo a los interesados que en la página ogkkpa.com o escribiendo al correo info@ogkkpa.com, se enterarán de todo. El mismo se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero y los cupos son limitados.Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.