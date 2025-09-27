El nuevo Museo Casa Kahlo revela las raíces familiares de Frida

'A todos nos gusta Frida', expresa Mara de Anda en entrevista con <b>EFE</b>, la otra sobrina nieta encargada de conservar la obra de Kahlo.Aunque se muestra agradecida de ver cómo es promotora de 'fanatismos' e incluso es una 'religión' en sí misma, quiso dar a conocer las 'raíces' más desconocidas de la artista cuyos cuadros se venden por millones de dólares.'Frida no fue nada más la fuerte y la loca y esta mujer que tenía ideas rebeldes (...) Creemos que lo principal para todo es la infancia, pues es lo que nos hace personas.Si tú no conoces las raíces de la persona realmente no la conoces. Creo que nadie ha hablado de lo importante que fue para Frida el círculo de los afectos que hizo', explica De Anda.Pese a reconocer la resistencia de Frida, que llegó a ser operada hasta en 33 ocasiones debido a un fuerte accidente que tuvo en su infancia y a haber sido enferma de polio, De Anda destaca otras virtudes de la mexicana, como su cercanía y cariño que a lo largo de los años se han visto difuminados en el personaje.'Se ha perdido este encanto de la misma Frida, que fue una mujer profundamente cariñosa y familiar. Amaba México, su cultura y raíces. Esta fue la intención de darle a Frida humanidad, no tanto el icono que hoy conocemos, sino esta humanidad que la hace como tú y como yo. Lo que creemos es que todas nosotras llevamos una Frida dentro', desarrolla.Este nuevo museo servirá para aliviar la gran cantidad de visitantes de la Casa Azul para la que hay que reservar con meses de antelación. Frida traspasa las paredes de estos museos y se encuentra desde los mercados a los vendedores ambulantes de las calles, muchas veces sin el control de la familia.'Los derechos todavía no son de dominio público, se tiene que pedir permiso', explica de De Anda, al lamentar cómo 'muchas veces se saltan a la familia' no solo en la reproducción de su obra, sino también en el relato de su vida que por esta vez 'qué mejor que sea contada de viva voz' por sus parientes.