El pesebre ‘más grande de Sudamérica’ desborda fe, creatividad y asombro en Quito

<b>Extendido sobre 280 metros cuadrados, con 1.750 figuras -650 de ellas en movimiento-, ríos, cascadas, nieve y sonido ambiental</b>, el <b>pesebre expuesto en la Basílica del Voto Nacional, en Quito</b>, se alza como el <b>'más grande de Sudamérica'</b> y como una experiencia que <b>desborda fe, creatividad y asombro</b>.Todo comenzó <b>hace 22 años</b>, cuando el <b>sacerdote Jimmy Arias, ahora fallecido</b>, buscó una <b>'Navidad diferente, catequizar por medio de un pesebre'</b>, contó a EFE <b>Alexei Arias</b>, de la fundación dueña del llamado <b>’Belén encantado’</b>, en el que se representa la <b>infancia de Jesucristo en 13 escenas</b>, desde el anuncio <b>'del ángel a María hasta que está perdido en el templo entre los doctores de la ley'</b>.<b>Un río de 26 metros de largo cruza el pesebre</b>, que tiene <b>más de un centenar de construcciones típicas hebreas de la época</b>, <b>vegetación variada</b>, <b>diversos puentes</b>, <b>cascadas</b>, <b>nubes con rayos</b>, <b>truenos</b> y <b>lluvia constante</b>.<b>'Es una inmersión muy bonita'</b> en la que se recuerda la <b>infancia de Jesucristo</b> y se recrea <b>'un poquito la historia'</b>, no solo de la <b>arquitectura</b> sino de las <b>actividades de la época</b>, dijo al explicar que <b>gran parte del belén está hecho con espuma de poliuretano</b>.<b>Más de dos meses de instalación</b><b>Setenta días tardó la instalación del pesebre en la nave central de la Basílica</b>, que se levanta majestuosa en lo alto del <b>centro histórico de Quito</b>, donde <b>cientos de fieles y turistas</b> visitan el pesebre al que la <b>Fundación padre Jimmy Arias</b> cataloga como <b>'el más grande de Sudamérica'</b>.Desde la Basílica, se ve el <b>monumental pesebre del Panecillo</b>, una de cuyas principales figuras es la <b>Virgen</b>, uno de los <b>monumentos más emblemáticos de Quito</b>, que con sus <b>41 metros de alto (incluyendo la base)</b>, es una de las <b>estructuras de aluminio más alta del mundo</b>.Aunque la instalación del <b>’Belén encantado’</b> requiere <b>70 días</b> para los <b>seis encargados</b>, Alexei explica que, en realidad, la tarea comienza <b>desde mayo con la restauración de las piezas</b> que se dañan en el transporte -en <b>tres camiones</b>- y en el proceso de almacenamiento.El pesebre, <b>originario de Loja (sur)</b> estará en la Basílica <b>hasta el 18 de enero</b>, con posibilidad de <b>extenderlo hasta fines de ese mes</b>, dijo Alexei al recordar que para colocar el pesebre, con <b>'un mundo de instalaciones eléctricas por debajo'</b>, requirieron unos <b>60.000 dólares para la puesta en escena</b>, nuevos escenarios, pago a trabajadores, alimentación y hospedaje, entre otros.<b>Tres dólares pagan los adultos para ingresar</b>, el doble que <b>niños y personas con discapacidad</b>, dinero que sirve para <b>gastos, restauraciones en la Basílica</b> y para la <b>Fundación que ayudar a jóvenes de bajos recursos que padecen enfermedades mentales</b>, a los que apoya con <b>tratamiento psicológico, farmacológico y psiquiátrico</b>.<b>'Hemos atendido más de 6.500 consultas en un poco más de un año, gracias a esta obra que dejó su fundador'</b>, dijo al calcular unas <b>120.000 visitas al pesebre hasta enero</b>, en un recorrido de <b>95 metros lineales</b>.<b>Piezas inéditas</b>El pesebre que, con menos extensión, se exhibió hace unos tres años en la <b>Catedral de Quito</b>, tiene en esta edición unas <b>piezas únicas hechas por un artesano en Italia</b>.En esa escena que representa el <b>nacimiento de Jesucristo</b>, se aprecia a <b>María, José, el niño, los pastores, los reyes y animales</b>, que tienen <b>movimientos constantes</b> y cuyos tamaños oscilan los <b>30 centímetros</b>, mientras que las figuras del resto del pesebre están en alrededor de <b>15 centímetros en promedio</b>.<b>'Este es un lugar espectacular para exhibirlo'</b>, dijo en referencia a la <b>Basílica del Voto Nacional</b>, el <b>templo neogótico más grande de América</b>, desde cuyo frente se aprecia el <b>centro histórico de Quito</b>, catalogado en <b>1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco</b>, y el <b>Quito moderno</b> por la parte posterior.