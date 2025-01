En las cálidas calles de Panamá, el raspado no es simplemente un postre; es una tradición que despierta emociones, une a las personas y enriquece la cultura del país. Para entender su impacto, conversamos con un vendedor de raspados en el Casco Viejo y con cuatro clientes habituales, quienes compartieron sus perspectivas sobre esta delicia helada.

Un origen antiguo y helado

El viaje a América

Un momento feliz en cada bocado

El vendedor: una vida dedicada al raspado

Se conversó también con un vendedor de raspados, Luis, que lleva 25 años atendiendo a locales y turistas en el Casco Viejo. Su historia es tan refrescante como el hielo que raspa a diario.

Cuando se le preguntó por qué eligió este oficio, respondió con una sonrisa: “Soy oriundo de Santiago de Veraguas y veía en la Central cómo pasaban carritos de raspados y me motivé a hacer una carretilla, y mi primera era de estufa”.

Se le cuestionó si, de tener la oportunidad de empezar de nuevo, volvería a ser vendedor de raspados. “Sin duda, raspadero 100 %, después del COVID me han motivado muchas cosas”.

Sobre los últimos gobiernos y si estos han afectado su negocio, el vendedor fue claro: “No, me llevo bien con los gobiernos, yo me dedico a mi trabajo y muy honradamente hago mi labor porque la ayuda del gobierno no la tengo.

Finalmente, compartió su opinión sobre el Casco Viejo, donde trabaja. “He estado 25 años vendiendo raspados aquí, soy de San Felipe y por suerte me ha ido bien.