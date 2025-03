El Snoopy que todos tenemos

Parto por agradecer a los medios locales que me han publicado, entre ellos, La Estrella de Panamá, a portales internacionales como LatinSpots, Advertising Age y Expresión Forense especializada por confiar en mi pluma que, emborrachada de tinta y cargada de sueños e ideas, trata de hacer un mundo muy diferente al actual.

También debo dar gracias a periodistas como Glenda Umaña e Ismael Cala, quienes en su momento publicaron en sus blogs, revistas virtuales y redes sociales otra buena tanda de pensamientos plasmados en las páginas que alguna vez fueron espacios blancos...

Dicho lo dicho, vamos a pasar unos minutos filosóficos con mi segundo personaje favorito, Snoopy. Exploraré junto a usted, amigo lector, los conceptos de vida que él me ha dejado y sigue dejando como legado.

La prestigiosa marca de relojes Omega tiene como mascotita a este perrito, y lo puso como ícono en su edición limitada Speedmaster Apollo XIII junto a inscripciones altamente inspiradoras como: “¿Qué puedes hacer en 14 segundos?” o “Fallar no es una opción”. Esto lo hizo para exaltar los actos de coraje y valentía que mostraron no solo los astronautas, sino también todo el equipo que enfrentó por casi una semana unos de los momentos más tensos de la historia de la ciencia y humanidad con la misión llamada “Un fracaso exitoso”.

Así como expliqué una vez que mi personaje favorito es el Coyote, recién me preguntaron ¿por qué lo es también Snoopy? Bueno, aquí va la razón: Snoopy es un soñador, sobre su casa, los cimientos que ayudaron a forjar quién es, visualiza sus horizontes y aventuras. Muchos de sus sueños se hacen realidad. Un día es aviador, el gran Barón Rojo (as de la aviación de la Primera Guerra Mundial) y lo hace porque para él, la vida es una batalla continua donde si te descuidas te tumban.

En cuarto año, una profesora de español me dijo que me dedicara a otra cosa que no tuviera letras, simplemente porque no quería o no podía lidiar con un adolescente disléxico... Así que, en un acto de rebeldía pura, me subí a mi techo y, además de dedicarme por dos décadas a la publicidad y comunicación, publicar 3 libros, 150 pódcasts y más de 200 artículos y ser profesor universitario, sigo dando batalla a esas palabras que intentaron lapidar muchos de mis sueños.

Otro día Snoopy es un escritor o músico. Sentado heroicamente sobre su techo de dos agujas, este perrito Schulziano, que nació el 4 de octubre del 50 por Charles Schulz, sufre a mares y vive con pasión cada acto, escena o fuga melódica porque es su puente para vivir miles de aventuras, conocer culturas, mostrar chispas de su intelectualidad al mundo, por algo suele iniciar sus obras con: “Era una noche oscura y la lluvia caía sobre el mundo” fragmento sacado de Los últimos días de Pompeya, del autor Edward George Lytton.

De esta forma, este perrito beagle intenta escribir sobre la realidad, no como es, sino como él quiere que sea mientras su inseparable amigo amarillo Woodstock, exclama con signos de admiración su falta de atención hacia él... ¡Es un soñador creativo!

¿Quiere más similitudes?

En el interior de su casa guarda un montón de artículos valiosos que van desde mesas de billar hasta cuadros de Van Gogh, por cierto, mi pintor favorito. Y si entra a mi cuarto va a encontrar una colección de máscaras que vienen de varias partes del mundo, las primeras figuras de Star Wars con los personajes de Disney, libros como para tirar al aire, barcos a escala armados por un servidor, guitarras, armónicas, fotografías, figuras históricas a escala, mi piano... Lo que hay en su interior (su casa) es él. O sea, Snoopy es legítimo, no tiene doble vida ni caras.

Por cierto, Snoopy viene del inglés “snoop” que significa curiosear, y sí, mi carrera tiene muchísimo de ello y mi herramienta de trabajo más valiosa es la creatividad, la cual se alimenta de la curiosidad.

Junto a su amigo Charlie Brown ha dejado como legado miles de frases inspiradoras que hace de esta caricatura una de las más profundas y filosóficas del mundo; puede que Mafalda sea la única que esté de tú a tú con él.

Le comparto algunas de ellas: “En el libro de la vida, las respuestas no están en la contraportada”, “Sé tú mismo, nadie te dirá que lo estás haciendo mal”, “Aprende del ayer, vive para hoy, aspira al mañana, descansa esta tarde”, “La felicidad es cualquier persona y cualquier cosa amada por ti”. O “Querido impuesto sobre la renta, por favor quítenme de su lista de correo”.

Este perrito bien puede ser un resumen gráfico de la frase de Coelho “Cuando deseas algo con intensidad, el mundo conspira a tu favor y te lo regala”. Es por ello por lo que este perrito es parte de un club personal de íconos muy reducido de 4... Ya conoce 2 de ellos. En otro artículo que compartamos con una taza de café, sabrá quienes son los otros 2... Nos vemos por el infinito y más allá.