Carlos Fitzgerald: ‘Extrajimos por primera vez ADN antiguo del Gran Coclé’

En realidad, cubrimos la totalidad. Financiamos la habilitación, adecuación y preparación del espacio, que incluyó rehacer el piso, adecuar paredes, construir dos muebles, uno con una vitrina y el otro con una réplica parcial de un enterramiento. También cubrimos el trabajo intelectual del concepto y desarrollo de los contenidos, y la compilación y creación de ilustraciones. Fue la suma del trabajo de Carlos Fitzgerald, Gloria Diffano, Freddy Rodriguez Saza, Francisco Cedeno y mi persona (Álvaro Brizuela), más el aporte invaluable desinteresado del artista Ricardo Sánchez Beitía, quien se sumó al proyecto. Carlos y yo emprendimos esta cruzada motivados por conservar nuestros derechos de autor en este proceso de investigación en que participaron varios especialistas. De no haberlo hecho, hubiéramos perdido esos derechos. El promotor del proyecto, la empresa Minera Panamá, no quiso cumplir con su compromiso firmado con el Estado, que la obliga a financiar la exposición de los hallazgos bajo nuestra curaduría, ya que fuimos los arqueólogos encargados.