Escenarios

¿Hacia dónde va la región? ¿Qué se puede hacer? Se reseñan algunos temas claves.

Pronósticos

El Banco Mundial proyecta que la economía latinoamericana tendrá un bajo crecimiento de 2,1% en el 2026 y volverá a la tasa también reducida del 2,4% que tuvo en el 2025 en el 2027. Entre las causas que menciona se hayan: “Altos costos de financiamiento, Débil demanda externa, Incertidumbre geopolítica: y Consumo interno débil”. Recomendaciones: “Invertir en la base; Financiamiento accesible; Integración comercial: Profundizar los lazos e intercambios regionales para adoptar mejores tecnologías; Capacidad institucional: Diseñar políticas industriales sólidas capaces de corregir fallas de mercado de forma sostenida.” La CEPAL por su parte enfatiza que la región debe salir de la “trampa de bajo crecimiento”. La CAF acentúa que, frente a los lentos avances, se necesitan entre otros factores: nuevas inversiones, reducir las acentuadas desigualdades e iniciativas público-privadas.

Valores

En esta época de críticas crecientes a la transmisión de mensajes antiéticos en los medios sociales y en particular de material nocivo para los niños, e incitaciones continuas a la violencia, resalta especialmente como ejemplo de que es posible hacerlo distinto, y educar en valores positivos, el premio Princesa de Asturias 2026 en Comunicación y Humanidades. Este prestigioso premio fue otorgado al Studio Ghibli. El jurado subrayó la trayectoria del estudio de animación japonés fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, valorando su influencia mundial, su estilo artesanal y su capacidad para crear puentes culturales a través de historias con profundos valores humanistas y ecológicos. Se ha resaltado cómo sus películas —como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro— transmiten valores como la empatía, la amistad y el respeto por la naturaleza, siendo accesibles para todas las generaciones. El Studio Ghibli se impuso entre 48 candidaturas de 20 nacionalidades. En el 2003, Hayao Miyazaki ganó el Oscar a la mejor película de animación, con El viaje de Chihiro. El argumento que desarrolla es: “Chihiro es una niña de diez años que queda atrapada en un mundo de espíritus y dioses después de que sus padres son convertidos en cerdos por comer comida mágica. Para rescatarlos, debe trabajar en una casa de baños termales regentada por la bruja Yubaba”. Fue la primera película de anime en recibir este galardón y, durante años, la única de habla no inglesa en lograrlo. Además del Oscar, ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín (2002) y fue la película más taquillera en la historia de Japón durante casi dos décadas.

Clima

Los estimados indican que la crisis climática seguirá agravándose en el 2026. El Observatorio Copérnico de la Unión Europea prevé que será probablemente el peor año de calentamiento global. Señala varios posibles desarrollos. Las temperaturas promedio subirán a niveles récords, los mares se recalentarán, propiciando desastres naturales. Los incendios forestales serán más extensos y duros, se perderán vastas áreas boscosas. A todo ello se sumarán los daños que causará el fenómeno de El Niño, que golpeará muy intensamente las zonas tropicales. En un reciente informe, la CEPAL enfatiza los perjuicios directos e indirectos que puede sufrir el empleo, los salarios, y la productividad. Resalta que América Latina y el Caribe es de las regiones más expuestas del planeta a los impactos climáticos. Entre 2000 y 2025, registró 1,483 eventos que afectaron a más de 198 millones de personas y concentraron el 53% de las pérdidas económicas mundiales relacionadas con eventos climáticos extremos. Recomienda políticas proactivas del sector público y de las empresas privadas, para enfrentar las difíciles condiciones que se van a crear en los mercados laborales.

Potencial