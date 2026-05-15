Escenarios

El Banco Mundial proyecta que la economía latinoamericana tendrá un bajo crecimiento de 2,1% en el 2026 y volverá a la tasa también reducida del 2,4% que tuvo en el 2025 en el 2027. Entre las causas que menciona se hayan: 'Altos costos de financiamiento, Débil demanda externa, Incertidumbre geopolítica: y Consumo interno débil'. Recomendaciones: 'Invertir en la base; Financiamiento accesible; Integración comercial: Profundizar los lazos e intercambios regionales para adoptar mejores tecnologías; Capacidad institucional: Diseñar políticas industriales sólidas capaces de corregir fallas de mercado de forma sostenida.'La CEPAL por su parte enfatiza que la región debe salir de la 'trampa de bajo crecimiento'. La CAF acentúa que, frente a los lentos avances, se necesitan entre otros factores: nuevas inversiones, reducir las acentuadas desigualdades e iniciativas público-privadas.