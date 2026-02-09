Estilo latino en el Super Bowl: Lady Gaga y Bad Bunny brillan con atuendos simbólicos

Por su parte, Bad Bunny apareció con un look completamente blanco de la marca Zara, visiblemente roto, y con el número 64 en el frontal. Este número hace referencia a las 64 muertes oficialmente reconocidas tras el paso del huracán María, que devastó Puerto Rico en 2017, un guiño directo a la memoria, la denuncia y el mensaje social que atravesó su presentación.La colaboración entre ambos artistas consolidó uno de los momentos más comentados del Super Bowl, combinando música, moda y simbolismo social en un escenario visto por millones de personas en todo el mundo.