Estilo latino en el Super Bowl: Lady Gaga y Bad Bunny brillan con atuendos simbólicos

La cantante Lady Gaga fue una de las invitadas especiales del espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny, una participación que rápidamente captó la atención del público por su potente carga musical y simbólica.

Gaga interpretó una versión en salsa de su canción Die With A Smile, demostrando su versatilidad artística, y posteriormente se unió a Bad Bunny para bailar los primeros compases de Baile Inolvidable, en uno de los momentos más celebrados del show.

Para la ocasión, la artista lució un vestido celeste confeccionado en capas, diseñado para evocar la sensación de un vestido de salón ideal para bailar salsa. La prenda incluía una flor roja en el hombro, combinada con tacones del mismo color. El diseño pertenece a la marca Luar, fundada por el diseñador de ascendencia dominicana Raúl López, quien ha trabajado con celebridades como Dua Lipa, Shawn Mendes, Bella Hadid y Christina Aguilera.

El vestido también incorporaba una flor de maga creada por Piers Atkinson, un detalle especialmente significativo, ya que la flor de maga es la flor nacional de Puerto Rico, reforzando el homenaje a la identidad caribeña presente durante todo el espectáculo.