Estilo latino en el Super Bowl: Lady Gaga y Bad Bunny brillan con atuendos simbólicos

Bad Bunny (izquierda) y Lady Gaga actúan durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. EFE/Chris Torres
Bad Bunny (izquierda) y Lady Gaga actúan durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. EFE/Chris Torres EFE
Emiliana Tuñón
  • 09/02/2026 11:59
La participación de Lady Gaga fue uno de los momentos más comentados del show de Bad Bunny en el Super Bowl, combinando música, baile y un mensaje de identidad latina.

La cantante Lady Gaga fue una de las invitadas especiales del espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny, una participación que rápidamente captó la atención del público por su potente carga musical y simbólica.

Gaga interpretó una versión en salsa de su canción Die With A Smile, demostrando su versatilidad artística, y posteriormente se unió a Bad Bunny para bailar los primeros compases de Baile Inolvidable, en uno de los momentos más celebrados del show.

Para la ocasión, la artista lució un vestido celeste confeccionado en capas, diseñado para evocar la sensación de un vestido de salón ideal para bailar salsa. La prenda incluía una flor roja en el hombro, combinada con tacones del mismo color. El diseño pertenece a la marca Luar, fundada por el diseñador de ascendencia dominicana Raúl López, quien ha trabajado con celebridades como Dua Lipa, Shawn Mendes, Bella Hadid y Christina Aguilera.

El vestido también incorporaba una flor de maga creada por Piers Atkinson, un detalle especialmente significativo, ya que la flor de maga es la flor nacional de Puerto Rico, reforzando el homenaje a la identidad caribeña presente durante todo el espectáculo.

Por su parte, Bad Bunny apareció con un look completamente blanco de la marca Zara, visiblemente roto, y con el número 64 en el frontal. Este número hace referencia a las 64 muertes oficialmente reconocidas tras el paso del huracán María, que devastó Puerto Rico en 2017, un guiño directo a la memoria, la denuncia y el mensaje social que atravesó su presentación.

La colaboración entre ambos artistas consolidó uno de los momentos más comentados del Super Bowl, combinando música, moda y simbolismo social en un escenario visto por millones de personas en todo el mundo.

