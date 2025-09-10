Florida Central como destino vacacional: ‘Lo mejor de lo mejor’

Hospedaje (Orlando / Florida Central)Hoteles promedio: entre $174 y $325 por noche, variando según temporada.Opciones económicas: Hostales o alojamientos sencillos desde $20–$57 por noche.Transporte aéreo (estimado por persona, ida y vuelta, clase económica): desde $427 por Copa AirlinesAlimentación: para un viaje estándar: $32–$67 por día, por personaEn parques de Disney: Comida: entre $50–$80 por persona, por díaEntrada al Kennedy Space Center (KSC):Boleto general (1 día): entre $64 y $75 adultos.Promoción 'Adults as Kids Rate': desde $55–$56 por adulto.Paquete VIP 'Elite VIP Tour': $175 por persona, incluye desayuno, almuerzo, acceso prioritario, bus turístico especial, y más.