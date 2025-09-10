Florida Central como destino vacacional: ‘Lo mejor de lo mejor’

Pasar unos días en la Florida Central podría ser una experiencia inolvidable para toda la familia. Empezando porque pueden pasar un día y medio visitando el Kennedy Space Center Visitor Complex, elegido por TripAdvisor como la atracción número 1 de Estados Unidos en los premios Travelers’ Choice 2025. “Lo mejor de lo mejor, es un destino que gusta a toda la familia, sin importar la edad. El complejo ofrece innumerables atracciones y es ideal para disfrutar de un día completo de visita”, afirma la agencia TM Américas. Al ingresar al centro espacial, los visitantes se topan con un lugar donde la historia y el futuro conviven. El Rocket Garden, con sus colosales cohetes que alguna vez surcaron la atmósfera, da la bienvenida a quienes buscan revivir los primeros pasos de la humanidad en la exploración del espacio. Más adelante, el transbordador Atlantis se exhibe en todo su esplendor, suspendido con las compuertas abiertas, mostrando a los curiosos la magnitud de los viajes que marcaron generaciones. La experiencia se vuelve aún más emocionante en las áreas interactivas: simuladores de lanzamiento que recrean la adrenalina de un astronauta a punto de despegar, pantallas IMAX con imágenes de Marte y la Luna, y recorridos guiados que permiten conocer de cerca la base de operaciones de la NASA. Para los más pequeños, el complejo ofrece espacios lúdicos donde la ciencia se transforma en juego, sembrando la semilla de futuros exploradores.

La Florida Central es mucho más que cohetes

Tras la visita al Kennedy Space Center, la región invita a descubrir su lado natural. En pocos minutos de viaje, los turistas pueden adentrarse en manglares, pantanos y reservas ecológicas que se prestan para recorrer en kayak o a bordo de un hidrodeslizador. La sorpresa es constante: aves que sobrevuelan con elegancia, manatíes que emergen con calma o caimanes que se mimetizan en los bordes del agua. La gastronomía también forma parte del encanto. Desde pequeños restaurantes familiares que sirven especialidades sureñas, hasta puestos locales donde el jugo de naranja fresco se convierte en el mejor aliado contra el calor. Y para quienes buscan una pausa distinta, las granjas de cítricos permiten recolectar frutas directamente del árbol, y esto convierte la visita en una experiencia auténtica y cercana. En cuanto al hospedaje, la Florida Central ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos. Para las familias con niños, una de las opciones más llamativas es el Legoland Hotel, ubicado junto al parque temático del mismo nombre, donde cada habitación está decorada con temáticas de piratas, reinos medievales o aventuras espaciales, y donde las piezas de lego se convierten en parte de la experiencia. Muy cerca de las atracciones principales también se encuentran hoteles de cadenas reconocidas como Marriott, Hilton o Holiday Inn, que ofrecen comodidad, transporte a los parques y áreas de descanso ideales después de un día de exploración. Para quienes buscan algo más exclusivo, existen resorts con spas y campos de golf, así como encantadores bed & breakfast en pequeñas comunidades cercanas, donde la hospitalidad local añade un toque cálido y diferente a la estadía. Ya sea observando un cohete gigante en el centro espacial, navegando por los espejos de agua que se abren entre los manglares o probando un trozo de key lime pie al final del día, la Florida Central ofrece un mosaico de sensaciones que combinan ciencia, naturaleza y tradición. Un destino que deja recuerdos duraderos y que, sin duda, tiene algo especial para cada miembro de la familia.

