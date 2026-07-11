El origen del sabor

Hay que madrugar nuevamente, pero bien vale la pena. Tenemos la oportunidad de plantar un cafeto en la finca antes de dirigirnos al aeropuerto a tomar el vuelo que nos lleve de vuelta a Ciudad de Panamá. Nos espera un almuerzo en el restaurante Raza. Una vitrina con carnes en proceso de maduración da la bienvenida a los comensales en el loal de Costa del Este.<b> Los cortes llevan procesos de maduración de 45, 65 y 101 días. A algunos se les recubre con grasa acompañada de ingredientes que protegen la pieza de la resequedad mientras aportan algunas notas de sabor</b>. También se puede apreciar la colección de cuchillos de Atelier185, creados por el artesano belga Clem Vanhee, fabricados en acero de Damasco, acabados Brut de Forge, numerados y con el logo del restaurante. <b>El pasillo que nos lleva al salón principal pone en contacto al visitante con el origen, la finca Centuria.</b> No todos tienen la oportunidad de visitarla antes de degustar los platos de Raza. Adentro, el ambiente es muy elegante sin ser ostentoso. Está por iniciarse el servicio del día y nos dirigimos a un salón privado. El almuerzo está por comenzar.