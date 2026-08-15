Ivan Ralston: ‘Hay que crear proyectos con identidad’

En Latinoamérica hay solo dos restaurantes con tres estrellas Michelin. Uno de ellos es Tuju, un restaurante que busca reflejar la cultura no de Brasil, sino específicamente de São Paulo. A la cabeza de sus fogones está el chef Ivan Ralston, reconocido como uno de los chefs más talentosos de Brasil, quien ha ganado reconocimiento gracias a su intensa labor de investigación y al desarrollo de vínculos con productores y proveedores brasileños y regionales, poniendo de relieve la importancia de comprender los ingredientes locales. Para ello, creó junto a su esposa, Katherina Cordás, el Centro de Investigación y Creatividad TUJU —conocido como Tuju Pesquisa—, que se dedica al estudio profundo de los ingredientes bajo las perspectivas de la estacionalidad y el terroir, con un enfoque especial en la cocina de São Paulo.

Ralston visitó Panamá para participar en Camino a la Cosecha, evento que marcó el inicio de las actividades de La Cosecha, plataforma que tiene como objetivo destacar el café como un relato de país que conecta a productores, chefs, artistas, instituciones, medios, comunidades y actores del turismo. Su participación se dio a través de una clase maestra a la que asistieron estudiantes y profesores de gastronomía, chefs, miembros de la Cámara de Turismo Gastronómico, de Promtur, el Ministerio de Cultura, comunicadores e influencers. Para Ralston, la identidad es imprescindible a la hora de crear un proyecto gastronómico, y esta identidad estará alimentada por la cultura. “Estamos en este mundo que es un mundo difícil, pero al asociarnos conseguimos ser más fuertes”, dijo. Esa fortaleza la otorgan esos elementos en común que se comparten, esa cultura. Y un restaurante siempre será la representación cultural de un país, de una cocina o incluso la visión del chef integrada a un lugar.

El chef elogió el hecho de que Panamá llevara su café a un estatus de producto especial y no como un commodity. Recordó a la audiencia que los países latinoamericanos, en general, han hecho el papel de “haciendas del mundo”, produciendo materias primas de escaso valor, vendiéndolas a las economías más desarrolladas que desarrollan productos con valor y son revendidos a nuestros países con un precio mucho más alto. Ralston destaca que la historia del café en Brasil pasa por esta situación y que, si bien los monocultivos han ayudado a Brasil a proyectarse como una gran economía, no ha favorecido a esos productos que ofrecen identidad. Por ello, se dedicó a buscar esos productos que, lejos de ser los que se venden masivamente en los comercios, producen las comunidades y hablan de su historia y sus tradiciones. También de las de aquellos que llegaron de otros lugares y aportaron su sazón y sus ingredientes. “Cuando llegué hace 10 años, no sabía muy bien lo que quería hacer, yo era bastante joven y veía trabajos increíbles basados en mi país, como el de Alex Atala, el de Elena Rizzo, pero cada uno tenía su identidad muy marcada y yo tenía que definir una identidad también. No es que hice eso esa una tarde, fue algo que fui construyendo por mucho tiempo”, dijo.

Ralston vio en São Paulo un tema muy interesante y pensó un restaurante para la ciudad, para sus mercados, para sus ferias, para los cinturones verdes que los rodean. Y también para su gente. El 80% de la clientela de Tuju es de São Paulo. Lo que hace en Tuju es “crear nuevas tradiciones”, asegura. Una forma de mantener una tradición y a la vez ejercitar la creatividad. Hay que saber qué es cultura para poder trabajar en la cultura... diríamos que ese es el punto inicial para hacer un trabajo como el que realizas con Tuju... Yo creo que sí. Sobre todo porque los restaurantes son trabajos colectivos. Tenemos la mala tendencia de personalizar mucho la imagen de un restaurante en la figura del chef. Y en verdad eso es un gran equívoco. Un restaurante se parece mucho más a una orquesta que a un solista. Y las empresas también tienen cultura, por eso es la base de todo. ¿Cómo te fuiste involucrando en esta labor, cómo decidiste ‘esto es lo que quiero hacer’? Fui descubriéndolo poco a poco, fui cometiendo errores, aprendiendo y, sobre todo, encontrando mi camino, ¿sabe cómo? Hablando de la ciudad, de hacer una comida de encuentros. Entonces, háblame de São Paulo, tu ciudad. ¿Qué representa para ti?

Te voy a decir lo que dice Caetano Veloso. Él dice, “São Paulo es como un mundo... todo”. Gente de todo el mundo viene a São Paulo a vivir. Es la historia de mi familia. Yo soy nieto de inmigrantes, de gente muy pobre, muy humilde y que ha venido a Brasil, a São Paulo a buscar la vida. Entonces, eso es São Paulo. Dales la oportunidad. Y esa visión, ¿cómo la llevas a un menú? Es un poco la sensibilidad de mirar el ingrediente, de mirar la estacionalidad, pero así más de todo de también mirar las personas, hablar con ellas, escucharlas, entender su percepción del producto y llegar a un resultado colectivo interesante. Me llamó la atención lo que comentabas sobre la estacionalidad. Se vive diferente. No están las cuatro estaciones, son cosas tan comunes que dejan de llamar la atención... ¿Qué ingredientes se tienen o se dejan de tener en São Paulo por la estacionalidad?