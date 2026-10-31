Panamá, capital mundial del café

Panamá se convirtió durante tres días, en la capital mundial del café como anfitrión del World of Coffee 2026, un evento por primera vez realizado en un país productor y en América Latina. Organizado por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), tras una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el encuentro reunió a 300 expositores de 35 países, cafés de más de 17 orígenes y 60 baristas de todo el mundo para participar en campeonatos, talleres y conferencias. La expectativa de los organizadores era de recibir unos 13 mil visitantes. A final de la actividad, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a través de un comunicado de prensa estableció la asistencia en unos 20 mil participantes, repartidos entre los 3 días de actividades. Todo un éxito que demuestra la capacidad de los panameños como anfitriones del mundo. Desde primeras horas del 23 de octubre, el Panama Convention Center recibió a las más altas autoridades del país encabezadas por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ministros de estado, cuerpo diplomático acreditado en el país, y representantes de diversos gremios quienes participaron en una ceremonia de apertura encabezada por Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP, Ricardo Koyner, presidente de la SCAP y Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association SCA. El piso de exhibición estuvo abarrotado por el público interesado en conocer más sobre el café, específicamente, el café panameño, a través de productores de café, compradores, tostadores, baristas, empresarios y especialistas de la industria de países de los cinco continentes, quienes participaron en exhibiciones comerciales, competencias internacionales, conferencias y espacios de intercambio de conocimientos y oportunidades de negocios. El principal atractivo de World of Coffee Panama 2026 fue la de establecer, de acuerdo con la CCIAP, “una plataforma para fortalecer las relaciones comerciales entre productores y compradores internacionales, promover el intercambio de conocimientos y presentar tendencias relacionadas con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de la industria cafetera”.

Campeonato mundial de Baristas

La actividad más popular de la feria es probablemente el World Barista Championship, la principal competencia mundial de baristas en la que profesionales del café deben demostrar técnica, conocimiento, creatividad y dominio de la preparación del café ante jueces y profesionales de la industria. Cuatro estaciones de competencia estaban distribuidas en el área del campeonato. Al fondo, una pantalla gigante mostraba en vivo la participación de cada uno de los concursantes. Al frente y a ambos lados del área de competición se ubicó el público en tres graderías que al pasar las horas de cada jornada iban recibiendo más y más fanáticos. Cada una de las participaciones tuvo una duración aproximada de 15 minutos, en los que el barista debía completar tres preparaciones: un espresso, una bebida con leche y una bebida de autor. Durante el proceso de esas tres bebidas el barista debía explicar a cuatro jueces encargados de calificarlo, el origen de su café y las características principales del lugar de cultivo; los procesos a los que fue sometido, el tueste, las notas de cata que debían destacar y cualquier otro ingrediente que utilizaran en su bebida de autor. Todo esto, a través de una historia personal que lograra llamar la atención entre tantos competidores. Es destacable el hecho de que fue la primera vez que esta competencia se desarrolló en un país productor. Los competidores pudieron empaparse más sobre el trabajo de las diversas fincas de café de especialidad panameño, aunque el café panameño no es un desconocido en estas competencias. Panamá tuvo como representante al barista Benjamín Roque quien con su primera participación logró su pase a la semifinal, celebrada el segundo día de la feria, el sábado 24 de octubre. En el área no se podía transitar, estaba completamente llena. Delegaciones de los países concursantes llevaron sus banderas y apoyaron a su competidor. La participación de Benjamín fue muy lucida y aplaudida por sus compatriotas: finqueros, baristas, chefs, público en general. Roque logró ubicarse entre los 16 mejores competidores del mundo, alcanzando la etapa semifinal del campeonato, lamentablemente no fue suficiente para llegar a la final. Más tarde se daría el anuncio de los 6 finalistas que se disputarían el campeonato: Frederick Ruben, de Emiratos Árabes Unidos (Benchmark Coffee) Pan Wei, de China (Parking Coffee); Shing Win, Malaysia (E HALF COFFEE ROASTERY SDN); Jill Hoff, Canada (Monogram Coffee); Gabrel Tan, Australia, (Veneziano Coffee Roasters) y Jane Kawinnart, Thailand (Fika & Co.) A las 4:30 pm del domingo 25 se dio el anuncio del ganador. Pan Wei de China, representando a China, obtuvo el título de campeón mundial de baristas 2026. Pan ganaría el campeonato con una mezcla de cafés: de Finca El pergamino de Cerro Punta, Panamá y de Finca Las Flores en Huila, Colombia.

Simposio Geisha

World of Coffee ofreció tres jornadas de charlas y conferencias sobre una diversidad de temas que abarcaron desde los efectos del cambio climático en los cultivos de café, sostenibilidad, agricultura regenerativa y cuidado del medioambiente; condiciones laborales en las fincas, mapas estratégicos de negocios y un vistazo a los microbios y cómo estos influyen en el producto final. La primera jornada de conferencias se denominó Simposio Geisha y estuvo a cargo de expositores panameños que se han dado a conocer en la escena mundial gracias a sus cafés y especialistas invitados. Ricardo Koyner, de Kotowa Farms expuso el tema “¿Cómo evolucionó Panama Geisha hasta convertirse en un icono global y transformar la percepción del café panameño?”; Wilford Lamastus senior, de Lamastus Family Estates se explayó sobre los procesos de fermentación y secado, decisiones críticas en la cosecha. Luis Mejía, de Indicasat y Senacyt se refirió a “El microbioma invisible”, la información genética de los microorganismos que da expresión al café de una determinada región. La Dra. Fabiana Carvalho, especialista en neurociencia del sabor y experiencias multisensoriales habló sobre la tipicidad y autenticidad en el Panama Geisha. La segunda parte de la jornada contó con Hunter Tedman, de Blackmoon Farms, quien expuso sobre los métodos de cultivo eficientes; Ricardo Koyner explicó a la concurrencia cómo los microclimas panameños transforman la taza; Wilford Lamastus Jr y Simi Benzadón destacaron el valor creado por una competencia como el Best of Panama; Rachel Peterson de Hacienda La Esmeralda destacó algunas estrategias con las que el geisha panameño ha pasado de ser un café de especialidad a un producto de lujo; Emi Fukahori, fundadora de Mame, (cadena de coffee shops, tostadores y competidores de barismo en Japón) habló sobre los elementos que toma en consideración al elegir un café para su clientela. El Simposio Geisha culminó con un panel en que productores panameños respondieron las inquietudes del público. Productores de países vecinos agradecieron la oportunidad de recibir este tipo de información destacando la generosidad de los panameños en compartirla. Una gran curiosidad generó en los extranjeros el hecho de que empresas locales con más de 100 años de trabajo y la participación de varias generaciones se mantengan y hayan logrado evolucionar y profesionalizarse. Un asistente consultó sobre las oportunidades para el café robusta. La vara se ha elevado con los cafés de especialidad y el geisha, resaltó Roger Pittí de Altieri Coffee. Eso abre la oportunidad para todos porque hay más campo. En eso coincidieron los demás. ¿Hay futuro para el café? Preguntó otro. Definitivamente, afirmaron los productores. Las cifras lo confirman. Mientras el consumo de alcohol ha decrecido en los últimos años, el del café sigue creciendo.

Un piso de exhibición muy concurrido

Panamá tuvo una participación importante en el piso de la feria, con más de 90 productores, junto a cafetaleros provenientes de diferentes regiones del mundo. La oferta incluyó reconocidas fincas por sus cafés de especialidad premiados, pero también sentaron presencia algunas fincas no tan conocidas por que llevan algún tiempo ofreciendo su producto en marcados internacionales. También se destacó la presencia de pequeños productores, marcas de café de calidad comercial, incluyendo el café robusta, conocido en Panamá como café de “bajura”. Todos ellos compartieron piso con productores de Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, en fin... así como tostadores de las más diversas proveniencias y empresas de maquinarias y equipo tanto agrícola como de servicio del café.

También hubo arte

El artista panameño Gabe Wong realizó en vivo una obra en un espacio de la feria. Vestido con un mono de trabajo y con algunas brochas atadas a varas largas, el pintor decidió hacer un homenaje a las tierras altas chiricanas donde crece café panameño de clase mundial. El boceto, que tenía dibujado en su libreta iba poco a poco cobrando vida ante los ojos de los asistentes a la feria. Un gran lienzo en el piso iba revelando una escena de montañas pintada en tonos marrón. Y no se trató de pintura. El trabajo fue realizado con residuos del café utilizado en el Campeonato de baristas. El trabajo de recolección de residuos fue hecho por Residuos dinámicos, empresa que recogió más de 1,700 kilos de café para compostaje.

Las mejores cafeterías

World of Coffee Panama fue escenario de la primera Gala de Premiación a la Excelencia del Ecosistema del Café Panameño, iniciativa de The Best Coffee Shops Panamá, presentada por Coffee Geeks. Los galardones tienen el objetivo de reconocer cafeterías, hoteles, restaurantes, baristas y otros actores que contribuyen a transformar el café panameño en una experiencia integral, y proyectar a las cafeterías mejor evaluadas hacia los circuitos continental y global de The World’s 100 Best Coffee Shops. El proceso comenzó con más de 85 nominaciones, de las cuales 58 establecimientos participaron como candidatos oficiales en la evaluación. La puntuación final contempló un 70% de evaluación de un jurado profesional y un 30% de votación popular, lo que permitió incorporar tanto criterios técnicos como la opinión de los consumidores. El primer Ranking Nacional The Best Coffee Shops Panamá 2026 quedó conformado de la siguiente manera: el primer ligar fue para Toño’s Factory, el segundo lugar, para Sisu Coffee Studio y el tercer lugar para Kotowa Coffee House. La lista de los 12 finalistas se completa con: Leto Coffee Roasters, Café Unido, Siete Granos Coffee Roasters, Cabrera Brew House, Janson Coffee House, Mendo Coffee, MOMO Coffee House, Hotel La Compañía y Raza Restaurante. Se ofrecieron algunos premios especiales a la excelencia: Mejor experiencia de origen: Toño’s Factory Mejor equipo de baristas: FoodBarn y Kfé Break Mejores bebidas Signature: Siete Granos Mejor diseño y arquitectura: Sisu Coffee Studio y Bungla Coffee House Mejor experiencia Geisha: Café vera by Sofitel Legend Mejor innovación en el café y premio a la tecnología: Cabrera brew House Mejores practicas sostenibles: Kotowa Coffee House (Panamá y Boquete) Mejor atmósfera y ambiente: Momo Coffee Shop Mejor mezcla de origen: Tosto Coffee House Mejor comunidad de café: WKND Specialty Coffee Mejor experiencia de hospitalidad: Hotel Miramar Intercontinetal & La Micaela Coffee Shop Mejor educación en el café y conocimiento especializado: Geisha Terroir Mejores tostadores de café: Nativo Lab y Leto Roasters Mejor Franquicia internacional: Café Unido Mejor consistencia de marca de café SIP Studio Mejor café filtrado: Toño’s Café Bakery

Mici, sello Hecho en Panamá